У главы Западно-Сибирской железной дороги нашли пачки купюр и оружие

У главы Западно-Сибирской железной дороги в ходе обысков нашли пачки пятитысячных купюр, сообщила пресс-служба СК России. По данным ведомства, в его доме также обнаружили гладкоствольное ружье, две нарезные винтовки и боеприпасы к ним.

В ходе обысков в жилище подозреваемого следователи также изъяли пять мобильных телефонов, ноутбук Macbook, а в кабинете — футляр с запонками.

По версии следствия, с апреля 2025 года по апрель 2026 года начальник дороги получил взятки на общую сумму более 50 млн рублей. Деньги передавались от представителей коммерческих фирм за общее покровительство и совершение незаконных действий в их интересах. Среди этих действий — дача указаний подчиненным и подписание необходимых документов.

