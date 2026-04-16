У главы Западно-Сибирской железной дороги нашли пачки купюр и оружие

У главы Западно-Сибирской железной дороги в ходе обысков нашли пачки пятитысячных купюр, сообщила пресс-служба СК России. По данным ведомства, в его доме также обнаружили гладкоствольное ружье, две нарезные винтовки и боеприпасы к ним.

В ходе обысков в жилище подозреваемого следователи также изъяли пять мобильных телефонов, ноутбук Macbook, а в кабинете — футляр с запонками.

По версии следствия, с апреля 2025 года по апрель 2026 года начальник дороги получил взятки на общую сумму более 50 млн рублей. Деньги передавались от представителей коммерческих фирм за общее покровительство и совершение незаконных действий в их интересах. Среди этих действий — дача указаний подчиненным и подписание необходимых документов.

Ранее главу Западно-Сибирской железной дороги задержали по делу о взятках на 50 млн рублей. По информации правоохранителей, топ-менеджер получал деньги за покровительство фирм. Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
