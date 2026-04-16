Метеоролог рассказал о снежной ловушке на станции «Сулак» в Дагестане Застрявший на станции «Сулак» метеоролог провел в снежной ловушке 18 дней

Застрявший на горе в Дагестане сотрудник метеостанции «Сулак-Высокогорная» Ахмед провел 18 дней в снежном плену и чудом выжил. Как он рассказал в беседе с РЕН ТВ, запас еды у него был примерно на неделю, однако главная проблема заключалась не в количестве продуктов, а в их недоступности.

Метеоролог пояснил, что продукты остались в старом доме, построенном еще в 1930 году. Здание оказалось завалено снегом, и зайти туда не представилось возможным, так как конструкция в любой момент могла рухнуть.

Все 18 дней заточения Ахмед ждал помощи, но самостоятельно связаться с внешним миром у него не получилось. Сигнал бедствия подал его начальник, после чего 16 апреля за мужчиной прилетели спасатели и доставили его в село.

Станция «Сулак» считается самой высокой метеостанцией в Европе. Сигнал бедствия с нее был подан 15 апреля, а из-за сильной метели метеоролог не мог покинуть объект самостоятельно.

Ранее стало известно, что лавина накрыла два дома в селе Шаитли Цунтинского района Дагестана. Местные жители разбирали завалы и помогли освободиться остальным пострадавшим. Здание, попавшее под сход лавины, было частично разрушено.