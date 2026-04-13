Рыбу больше не жарю: заворачиваю в лаваш, и на огонь — получается сочнее, нежнее и готовится без масла

Рыбу не жарьте — есть способ вкуснее: запекаю ее в лаваше в духовке, и она получается сочной, нежной и ароматной. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или обеда, когда хочется чего-то полезного, но без лишнего масла и возни.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий лаваш с золотистой корочкой, а внутри — сочное рыбное филе, пропитанное соком помидоров, сыром и ароматными специями.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 400 г рыбного филе (минтай, треска или любая белая рыба), 2 помидора, 150 г твердого сыра, 2 столовые ложки сметаны или майонеза, соль, перец, зелень по вкусу. Рыбу нарежьте порционными кусочками, посолите, поперчите.

Лаваш разрежьте на квадраты, смажьте сметаной, выложите рыбу, кружочки помидора, посыпьте тертым сыром и зеленью. Заверните конвертиками, выложите на противень. Запекайте при 200 °С 15–20 минут до румяной корочки. Подавайте горячими — это блюдо исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.