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11 июня 2026 в 17:46

Минтай по-королевски: просто залейте рыбу этим соусом и подайте на ужин — тарелки будут вылизывать

Фото: D-NEWS.ru
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Минтай по-королевски — это блюдо, от которого тарелки будут вылизывать. Секрет — в нежном, пикантном соусе из сметаны, сладкого перца и лука, который идеально пропитывает сочную золотистую рыбу.

Для приготовления понадобится: 500 г минтая (тушка или филе), 1 луковица, 1 болгарский перец, 2 ст. л. муки, 1 ст. л. крахмала, 200 мл воды, 1 ст. л. сметаны, соль, перец, паприка.

Рецепт: рыбу нарежьте кусочками, посолите, поперчите, присыпьте паприкой, обваляйте в муке. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с двух сторон, выложите.

Лук и перец нарежьте полукольцами, обжарьте до мягкости. Добавьте сметану. Разведите крахмал в воде, влейте в сковороду, доведите до кипения. Верните рыбу в соус, перемешайте. Тушите под крышкой 5 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова опробовала этот рецепт и была удивлена — блюдо готовится быстро, но выглядит очень эффектно. Для усиления вкуса в соус можно добавить ложку томатной пасты и зелень.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные зразы с начинкой из капусты.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
рыбы
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
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