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12 июня 2026 в 09:11

Окрошку в топку! Бурлацкая похлебка с воблой — вот охлаждающий хит лета

Фото: D-NEWS.ru
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Это не просто окрошка. Это блюдо с историей. И поверь, история эта чертовски вкусная.

Ингредиенты

Вобла вяленая — 250 г, картофель в мундире — 3 шт., огурец — 2 шт., редис — 150 г, яйцо куриное — 3 шт., лук зеленый — 50 г, укроп — 30 г, квас белый — 1 л, сметана 15% — 100 г, горчица столовая — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю яйца вкрутую 10 минут и отправляю их под холодную воду. Тем временем мелко рублю зеленый лук и укроп, солю их и разминаю в миске, пока не пойдет сок, — это база вкуса.

Теперь вобла: режу спинки максимально мелко, выковыривая все косточки, если рыба сухая, замачиваю ее на 20 минут в квасе. Картошку из мундира очищаю, режу крупно и туда же, в миску с зеленью, давлю толкушкой до однородности.

Смешиваю в миске все: картофельную массу, нарезанные огурцы с редисом, яйца кубиками и рыбу. В отдельной посудине взбиваю квас со сметаной и горчицей, солю и перчу, но аккуратно — рыба даст соль сама. Заливаю заправкой овощи, перемешиваю и ставлю в холодильник на полчаса. Подаю ледяным.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я был уверен, что вобла в окрошке — это дичь. Но когда размял ее толкушкой с картошкой, понял: это гениально. Соленая рыба дает такой насыщенный бульон, что колбаса рядом не стояла.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
супы
окрошка
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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