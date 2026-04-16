Акула превратила медовый месяц молодоженов на Мальдивах в кровавый кошмар

Молодожены из Испании, проводившие медовый месяц на Мальдивских островах, подверглись нападению акулы, сообщает издание Daily Mail. Инцидент произошел 13 апреля у побережья острова Кудду, который входит в состав атолла Гаафу-Алиф.

По информации местных СМИ, пара находилась в составе группы туристов, которая заплыла в воды рядом с рыбоперерабатывающим заводом на Кудду. В этой акватории, как известно, регулярно встречаются акулы. Сильнее всего пострадал испанский турист по имени Борха, который по профессии является врачом-гинекологом.

Хищница откусила мужчине ногу, после чего пострадавшего экстренно доставили в больницу на атолле GA. Atoll. Позднее его переправили в столицу Мальдив Мале и поместили в отделение интенсивной терапии местной больницы ADK.

Турист потерял критический объем крови, врачи ампутировали ему ногу. В настоящее время медики продолжают бороться за жизнь пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Новой Каледонии акула напала и растерзала 55-летнего врача во время виндсерфинга. Очевидцами атаки хищника стала семья мужчины, родственники не смогли ему помочь. Останки врача нашли в лагуне неподалеку от места нападения.