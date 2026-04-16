«Абсолютная дисциплина»: Бутырская объяснила уникальность Тутберидзе

Бутырская: на тренировках Тутберидзе невозможно отдохнуть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дисциплина и правильная методика под каждого спортсмена делает Этери Тутберидзе уникальным тренером, заявила NEWS.ru чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская. По ее словам, у специалиста грамотно подобран штаб.

Абсолютная дисциплина, правильная методика, подобранная под своих спортсменов. Я уверена, там невозможно прийти и отдохнуть на тренировке. Они все очень много пашут — и тренеры, и спортсмены. Правильно подобран тренерский штаб, отличный хореограф. Сергей Дудаков классно разбирается в технике прыжков. В свое время он катался у Виктора Кудрявцева — он считался одним из лучших специалистов в области техники фигурного катания, — сказала Бутырская.

Ранее Бутырская в интервью NEWS.ru заявила, что Аделия Петросян не сделала всего того, на что многие рассчитывали и что могло ей сильно помочь быть в тройке призеров на Олимпийских играх. По ее словам, спортсменке нужно было обязательно прыгать четверной прыжок, чтобы рассчитывать на медаль.

Бутырская уверена, что фигуристка Камила Валиева может успешно вернуться на старты после дисквалификации за допинг. По ее мнению, спортсменка уже показывает неплохой уровень, учитывая долгий перерыв.

Этери Тутберидзе
тренеры
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
