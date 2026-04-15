«Нужно было рисковать»: Бутырская оценила прокат Петросян на Олимпиаде

Бутырская: Петросян нужно было обязательно делать четверной прыжок на Олимпиаде

Мария Бутырская Мария Бутырская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Аделия Петросян не сделала всего того, на что многие рассчитывали и что могло ей сильно помочь быть в тройке призеров на Олимпийских играх, заявила в интервью NEWS.ru чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская. По ее словам, спортсменке нужно было обязательно прыгать четверной прыжок, чтобы рассчитывать на медаль.

Ей нужно было рисковать. Без четверного прыжка она так бы и осталась на пятом-шестом месте. Жалко, что она не справилась с этим прыжком, потому что все остальное было в порядке, а четверной на тот момент не был готов. Аделия то прыгала его, то не прыгала. Он не был стабилен. Все знали, что она будет рисковать, а там как сложится, — сказала Бутырская.

Ранее Бутырская в интервью NEWS.ru заявила, что была шокирована провалом американца Ильи Малинина на зимней Олимпиаде — 2026. Он стал лишь восьмым в турнире одиночников. По ее мнению, люди раньше времени повесили ему на шею золотую медаль.

В свою очередь, Петр Гуменник должен изначально гордиться собой из-за выступления на Олимпиаде, считает Бутырская. Она отметила, что выступать под первым номером всегда непросто.

Кирилл Николаев
К. Николаев
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

