«Я была шокирована»: Бутырская о провале Малинина на Олимпиаде-2026

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в интервью NEWS.ru заявила, что была шокирована провалом американца Ильи Малинина на зимней Олимпиаде — 2026. Он стал лишь восьмым в турнире одиночников. По мнению Бутырской, люди раньше времени повесили ему на шею золотую медаль.

Наверное, мы сами виноваты, просто раньше времени повесили ему на шею золотую медаль, и он с ней катался. Других мнений вообще не было. Есть Малинин и все остальные. Он всегда катался достаточно стабильно. Даже тут думали, что он не дрогнет и все сделает, — сказала Бутырская.

Фигуристка считает, что после первого провального элемента Малинин понял, что уже не рассчитывает на медали. В то же время она выразила уверенность, что у спортсмена еще будет шанс взять олимпийское золото.

Когда я пересмотрела прокат, я была правда шокирована. Во-первых, я не люблю, когда делают бабочки. Идешь — и иди смелее. Упал и ладно. Но когда он начал делать эти бабочки, с них потом падать… Я думаю, что после первого сорванного элемента он все понял, расстроился и не был к этому готов, — добавила она.

Ранее Бутырская заявила, что Петр Гуменник должен изначально гордиться собой из-за выступления на Олимпиаде. Она отметила, что выступать под первым номером всегда непросто. Также фигуристка добавила, что фигурное катание не всегда справедливо, поскольку иногда у судей на Олимпиаде имеется свое мнение.