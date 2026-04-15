15 апреля 2026 в 11:47

«Я была шокирована»: Бутырская о провале Малинина на Олимпиаде-2026

Бутырская: болельщики слишком рано присудили Малинину золото Олимпиады

Илья Малинин Илья Малинин Фото: Zhang Haofu/XinHua/Global Look Press
Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в интервью NEWS.ru заявила, что была шокирована провалом американца Ильи Малинина на зимней Олимпиаде — 2026. Он стал лишь восьмым в турнире одиночников. По мнению Бутырской, люди раньше времени повесили ему на шею золотую медаль.

Наверное, мы сами виноваты, просто раньше времени повесили ему на шею золотую медаль, и он с ней катался. Других мнений вообще не было. Есть Малинин и все остальные. Он всегда катался достаточно стабильно. Даже тут думали, что он не дрогнет и все сделает, — сказала Бутырская.

Фигуристка считает, что после первого провального элемента Малинин понял, что уже не рассчитывает на медали. В то же время она выразила уверенность, что у спортсмена еще будет шанс взять олимпийское золото.

Когда я пересмотрела прокат, я была правда шокирована. Во-первых, я не люблю, когда делают бабочки. Идешь — и иди смелее. Упал и ладно. Но когда он начал делать эти бабочки, с них потом падать… Я думаю, что после первого сорванного элемента он все понял, расстроился и не был к этому готов, — добавила она.

Ранее Бутырская заявила, что Петр Гуменник должен изначально гордиться собой из-за выступления на Олимпиаде. Она отметила, что выступать под первым номером всегда непросто. Также фигуристка добавила, что фигурное катание не всегда справедливо, поскольку иногда у судей на Олимпиаде имеется свое мнение.

Илья Малинин
Олимпиада
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
