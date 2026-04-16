Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 08:00

«Дайте почувствовать уверенность»: Бутырская о возвращении Валиевой на лед

Бутырская: Валиева сможет здорово кататься после возобновления карьеры

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Фигуристка Камила Валиева может успешно вернуться на старты после дисквалификации за допинг, заявила NEWS.ru чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская. По ее мнению, спортсменка уже показывает неплохой уровень, учитывая долгий перерыв.

Пока не чисто, с падениями, но уже с четверными прыжками. Есть над чем работать. Говорят: «вот, Камила не та, нет лоска». Подождите, она столько не каталась, дайте ей почувствовать уверенность. Я считаю, что она может здорово кататься, — сказала чемпионка мира по фигурному катанию.

Ранее Бутырская в интервью NEWS.ru заявила, что Аделия Петросян не сделала всего того, на что многие рассчитывали и что могло ей сильно помочь быть в тройке призеров на Олимпийских играх. По ее словам, спортсменке нужно было обязательно прыгать четверной прыжок, чтобы рассчитывать на медаль.

Также Бутырская заявила, что была шокирована провалом американца Ильи Малинина на зимней Олимпиаде — 2026. Он стал лишь восьмым в турнире одиночников. По ее мнению, люди раньше времени повесили ему на шею золотую медаль.

Спорт
Фигурное катание
Камила Валиева
соревнования
Кирилл Николаев
К. Николаев
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.