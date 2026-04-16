«Дайте почувствовать уверенность»: Бутырская о возвращении Валиевой на лед

Фигуристка Камила Валиева может успешно вернуться на старты после дисквалификации за допинг, заявила NEWS.ru чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская. По ее мнению, спортсменка уже показывает неплохой уровень, учитывая долгий перерыв.

Пока не чисто, с падениями, но уже с четверными прыжками. Есть над чем работать. Говорят: «вот, Камила не та, нет лоска». Подождите, она столько не каталась, дайте ей почувствовать уверенность. Я считаю, что она может здорово кататься, — сказала чемпионка мира по фигурному катанию.

Ранее Бутырская в интервью NEWS.ru заявила, что Аделия Петросян не сделала всего того, на что многие рассчитывали и что могло ей сильно помочь быть в тройке призеров на Олимпийских играх. По ее словам, спортсменке нужно было обязательно прыгать четверной прыжок, чтобы рассчитывать на медаль.

Также Бутырская заявила, что была шокирована провалом американца Ильи Малинина на зимней Олимпиаде — 2026. Он стал лишь восьмым в турнире одиночников. По ее мнению, люди раньше времени повесили ему на шею золотую медаль.