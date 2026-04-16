Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 11:54

Скворцова оценила эффективность новых вакцин для лечения рака кишечника

Глава ФМБА Скворцова: вакцины «Онкопепт» и «Онкорна» хорошо переносятся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Онковакцины Федерального медико-биологического агентства «Онкопепт» и «Онкорна», предназначенные для лечения колоректального рака, продемонстрировали хорошую переносимость пациентами, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, которые приводит ТАСС, препараты не дают побочных эффектов.

Обе вакцины хорошо переносятся, без каких-либо побочных эффектов, — сказала она.

Ранее стало известно, что россияне теперь могут бесплатно лечить онкозаболевания с применением CAR-T-терапии и других персонифицированных методов. По CAR-T-терапией подразумевается клеточный метод: у больного забирают часть собственных иммунных Т-клеток, в них внедряют генетический код, который заставляет их производить белок-рецептор, распознающий раковые клетки.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что помощь россиянам с ожирением стала доступна по полису обязательного медицинского страхования. По его словам, речь идет о возможности проведения хирургического вмешательства людям с лишним весом.

Общество
онкология
рак
Вероника Скворцова
ФМБА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл вероятную судьбу украинских беженцев в Евросоюзе
«Надо бить»: депутат о производстве дронов для ВСУ в Евросоюзе
«Стратегия поменялась»: военэксперт о планах НАТО производить дроны для ВСУ
«Не его дело»: Писториуса осадили после слов об отношении РФ к переговорам
В России зафиксировали ослабление рубля
Мадьяр отверг роскошный замок Орбана за $650 млн
Роспотребнадзор высказался о распространении чумы в России
Сотрудники ТЦК «исцелили» украинца на костылях
Страшная атака ВСУ на Кубань 16 апреля: удар по детскому саду, жертвы
Глава президиума союза пенсионеров ответил, кто получит выплаты к 9 Мая
Один вид двукрылых насекомых пробудился в Москве
В МИД России ответили на вопрос о запросах ЕС на поставки энергоресурсов
Мурашко назвал четыре болезни, наносящие наибольший ущерб здоровью россиян
Психолог объяснила, почему россиянки избегают походов к гинекологу
Экс-бойцу ВСУ Черному-Швецу дали 18 лет колонии в России
Создатели обменника придумали «кнопку воровства» и перевели себе миллиарды
Наступление ВС РФ на Харьков 16 апреля: полсотни убитых, бойня в Купянске
ЦБ РФ решил подвести черту под годами высокой инфляции
Главреду Telegram-канала «Сапа» предъявили обвинение во взятке
«Зловещий спрут»: военэксперт о новом совещательном органе Украины и НАТО
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.