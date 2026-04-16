Скворцова оценила эффективность новых вакцин для лечения рака кишечника Глава ФМБА Скворцова: вакцины «Онкопепт» и «Онкорна» хорошо переносятся

Онковакцины Федерального медико-биологического агентства «Онкопепт» и «Онкорна», предназначенные для лечения колоректального рака, продемонстрировали хорошую переносимость пациентами, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, которые приводит ТАСС, препараты не дают побочных эффектов.

Ранее стало известно, что россияне теперь могут бесплатно лечить онкозаболевания с применением CAR-T-терапии и других персонифицированных методов. По CAR-T-терапией подразумевается клеточный метод: у больного забирают часть собственных иммунных Т-клеток, в них внедряют генетический код, который заставляет их производить белок-рецептор, распознающий раковые клетки.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что помощь россиянам с ожирением стала доступна по полису обязательного медицинского страхования. По его словам, речь идет о возможности проведения хирургического вмешательства людям с лишним весом.