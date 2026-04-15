Дорогостоящую терапию рака сделали бесплатной в России

Россияне теперь могут бесплатно лечить онкологические заболевания с применением CAR-T-терапии и других персонализированных методов, пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством документ. CAR-T-терапия — клеточный метод: у больного забирают часть собственных иммунных Т-клеток, в них внедряют генетический код, который заставляет их производить белок-рецептор, распознающий раковые клетки.

Медицинская помощь включает несколько этапов: от забора лейкоцитов и генетической модификации лимфоцитов до последующего лечения с контролем осложнений. Благодаря корректировкам в программу ОМС методика становится бесплатной. Такую терапию будут применять, в частности, при остром лимфобластном лейкозе и неходжкинской лимфоме.

Кроме того, в рамках ОМС для борьбы с некоторыми опухолями начнут использовать пептидные персонализированные вакцины. Они показаны, например, пациентам с метастатическим раком толстой кишки. В перечень также включена противоопухолевая терапия с применением персонализированных мРНК-вакцин, которые разрабатывают на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли конкретного человека.

Ранее сообщалось, что разрешительная документация на проведение клинического использования новейшей персонализированной вакцины на базе мРНК-технологии под названием «Онкорна» получена Федеральным медико-биологическим агентством. Препарат предназначен для борьбы с колоректальным раком.