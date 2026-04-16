ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к запрету соцсетей до 15 лет

Большинство россиян считают приемлемым порогом для самостоятельного использования социальных сетей возраст 15 лет, подсчитали аналитики ВЦИОМ по итогам проведенного опроса. При этом мнения о конкретных возрастных рамках в обществе разделились в зависимости от поколения респондентов.
Согласно данным исследования, 43% опрошенных выступают за ограничение доступа к соцсетям до 16-18 лет, еще 38% считают целесообразным ввести запрет до 13-15 лет. Молодежь настроена более либерально: среди представителей поколения цифры (родившиеся с 2001 года) 49% допускают онлайн-общение с 13-15 лет, а 28% готовы разрешить его с 12 лет. Старшие поколения, напротив, чаще склоняются к более длительным ограничениям.
Кроме того, опрос показал высокую поддержку дополнительных мер контроля. 83% респондентов одобрили бы ограничение показа нежелательного и «затягивающего» контента, 84% — введение обязательного подтверждения возраста, а 76% высказались за необходимость согласия родителей для создания аккаунта несовершеннолетним.
Ранее во Франции одобрили проект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. Национальное собрание страны также одобрило запрет на использование мобильных телефонов в пределах старших школ. Главная цель инициативы заключается в защите психологического благополучия молодых французов.