ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к запрету соцсетей до 15 лет

ВЦИОМ: большинство россиян выступают за запрет соцсетей до 15 лет

Большинство россиян считают приемлемым порогом для самостоятельного использования социальных сетей возраст 15 лет, подсчитали аналитики ВЦИОМ по итогам проведенного опроса. При этом мнения о конкретных возрастных рамках в обществе разделились в зависимости от поколения респондентов.

Согласно данным исследования, 43% опрошенных выступают за ограничение доступа к соцсетям до 16-18 лет, еще 38% считают целесообразным ввести запрет до 13-15 лет. Молодежь настроена более либерально: среди представителей поколения цифры (родившиеся с 2001 года) 49% допускают онлайн-общение с 13-15 лет, а 28% готовы разрешить его с 12 лет. Старшие поколения, напротив, чаще склоняются к более длительным ограничениям.

Кроме того, опрос показал высокую поддержку дополнительных мер контроля. 83% респондентов одобрили бы ограничение показа нежелательного и «затягивающего» контента, 84% — введение обязательного подтверждения возраста, а 76% высказались за необходимость согласия родителей для создания аккаунта несовершеннолетним.

Ранее во Франции одобрили проект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. Национальное собрание страны также одобрило запрет на использование мобильных телефонов в пределах старших школ. Главная цель инициативы заключается в защите психологического благополучия молодых французов.

