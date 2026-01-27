В европейской стране одобрили запрет соцсетей для детей Figaro: парламент Франции одобрил запрет соцсетей для детей младше 15 лет

Во Франции одобрили проект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет, пишет газета Figaro. Отмечается, что Национальное собрание страны также одобрило запрет на использование мобильных телефонов в пределах старших школ.

В Бурбонском дворце (место заседаний парламента. — NEWS.ru) практически единогласно поддержали [законопроект] по этому вопросу. Депутаты одобрили в первом чтении <...> законопроект <...>, целью которого является запрет соцсетей для подростков младше 15 лет, — говорится в публикации.

Проект подготовлен депутатом Лорой Миллер, представляющей партию «Возрождение» президента Франции Эммануэля Макрона. Как подчеркнула сама Миллер, главная цель инициативы заключается в защите психологического благополучия молодых французов.

До этого Австралия стала первой страной в мире, где ввели обязательное возрастное ограничение для регистрации в социальных сетях. С 10 декабря 2025 года доступ к популярным платформам, таким как YouTube, Facebook (деятельность в РФ запрещена), Instagram (деятельность в РФ запрещена), TikTok и другим, будет разрешен только лицам старше 16 лет.