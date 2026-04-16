«Ударить по производству»: депутат о расширении выпуска БПЛА для ВСУ в ЕС Депутат Журавлев: надо ликвидировать заводы — производители дронов для ВСУ в ЕС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал ликвидировать заводы — производители дронов для ВСУ на территории Европейского союза. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что для уничтожения допустимо использовать любые методы, включая удары по производственным мощностям.

Не устану говорить, что для уничтожения дронов ВСУ можно и нужно применять любые методы: громить караваны на въезде на Украину, устраивать на заводах диверсии, ударить, наконец, по самому производству в ЕС. При этом мы ведь не будем воевать с условными Бельгией, Францией и Польшей — мы уничтожаем производителей украинского оружия. Формулу, между прочим, не я придумал, а администрация США. Там после бомбардировок Ирана рассказывали, что всего лишь борются с иранской ядерной программой. У нас, по-моему, гораздо больше резонов для ликвидации всех этих заводов, которые несут для нас угрозу, — сказал Журавлев.

Ранее Минобороны России опубликовало список европейских адресов производителей дронов для ВСУ Украины. БПЛА для Киева создаются в восьми странах ЕС. Филиалы расположены в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге.