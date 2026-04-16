16 апреля 2026 в 10:27

Дефектолог ответила, как распознать трудности в обучении ребенка

Дефектолог Бахшиян: избегание заданий может быть признаком трудностей в обучении

Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press
Избегание сложных заданий может быть признаком трудностей в обучении ребенка, рассказала lenta.ru дефектолог, эксперт в области специального образования Ирина Бахшиян. Она отметила, что о тревожных симптомах также свидетельствует потеря хода мысли, застревание на элементарных задачах, ошибки и быстрая утомляемость.

Если трудности [в обучении] сохраняются несколько месяцев, повторяются изо дня в день и не меняются, несмотря на помощь и контроль — это сигнал обратиться к специалисту. Начать лучше с нейропсихолога: он поможет понять, как работают внимание, память и мышление. Дальше, в зависимости от ситуации, могут подключаться детский психолог, логопед или дефектолог, при необходимости — невролог, — рассказала Бахшиян.

Дефектолог подчеркнула, что странные повторяющиеся ошибки при чтении и письме, быстрая утомляемость могут быть следствием нейропсихологических и когнитивных трудностей, а не ленью. По ее словам, родителям необходимо в таких ситуациях начинать с посильных заданий и хвалить за старания, а не за результат.

Ранее профессор Людмила Подымова заявила, что так называемое клиповое мышление детей требует пересмотра структуры занятий в школах для их успешного обучения. Она также предложила чередовать виды деятельности и чаще прибегать к визуализации.

Здоровье
обучение
дети
советы
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

