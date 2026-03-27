27 марта 2026 в 15:36

В России предложили подстраиваться под «клиповое мышление» школьников

Профессор Подымова: клиповое мышление детей требует пересмотра структуры уроков

Так называемое клиповое мышление детей требует пересмотра структуры занятий в школах для их успешного обучения, такое мнение высказала эксперт Минпросвещения, профессор Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета Людмила Подымова. По ее словам, которые приводит ТАСС, педагогам следует делить материал на короткие блоки. Подымова также предложила чередовать виды деятельности и чаще прибегать к визуализации.

Важно помнить, что клиповое мышление — это не недостаток, а особенность восприятия информации. При правильном подходе и использовании современных методов обучения дети с этой характеристикой могут успешно учиться и развиваться, — убеждена профессор.

Подымова рекомендовала педагогам структурировать уроки, разбивая материал на короткие блоки, чередовать различные виды деятельности, активно использовать схемы, графики, мультимедийные материалы, а также вовлекать учеников в работу через обсуждения, игры и проекты. Особое внимание она уделила необходимости создавать условия для самостоятельного изучения, поощрять любознательность и предоставлять детям возможность выбирать темы и методы работы.

Ранее сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» изучила медиапривычки четырех поколений пользователей. По результатам исследования, 48% поколения альфа ограничиваются короткими сессиями, но могут проводить в «VK Видео» более двух часов, предпочитают быстрые форматы и любят смотреть контент на ходу.

В Госдуме раскрыли стратегический просчет США в войне с Ираном
В Литве пытаются понять, как заплатить Белоруссии за стоянку фур
«Украина отброшена в сторону»: в Китае объяснили визит Зеленского в Эр-Рияд
«Работает на образ»: критик Райкина высказалась об «обнаженке» Ефремова
В Екатеринбурге назовут улицу в честь Николая Коляды
Юрист ответил, допустимо ли брать отпуск вместо больничного
Стало известно, чем угостили российских депутатов в США
В России настал «перелом негативной тенденции» в кибермошенничестве
Рубио раскрыл намерение Трампа в решении украинского конфликта
В ОП рассказали, как военнослужащие ВСУ опустошают дома простых граждан
Профессора украинского вуза выгнали за русскую речь
Синоптик рассказал москвичам о погоде в начале апреля
Кинолог рассказал о неочевидной опасности купания в реке для собак
Организатор теракта в крымском УФСБ попал в список террористов
Захарова высмеяла один западный миф о Путине
Иран пропустил «избранные» контейнеровозы через Ормузский пролив
В Иране сообщили об ударе по логистике армии Израиля
Инсульт, новая спутница, планы на рождение детей: как живет Дмитрий Дибров
Социологи ответили, как уровень образования родителей влияет на детей
Полковник назвал одну из главных особенностей массированных атак ВСУ
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
