В России предложили подстраиваться под «клиповое мышление» школьников

Так называемое клиповое мышление детей требует пересмотра структуры занятий в школах для их успешного обучения, такое мнение высказала эксперт Минпросвещения, профессор Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета Людмила Подымова. По ее словам, которые приводит ТАСС, педагогам следует делить материал на короткие блоки. Подымова также предложила чередовать виды деятельности и чаще прибегать к визуализации.

Важно помнить, что клиповое мышление — это не недостаток, а особенность восприятия информации. При правильном подходе и использовании современных методов обучения дети с этой характеристикой могут успешно учиться и развиваться, — убеждена профессор.

Подымова рекомендовала педагогам структурировать уроки, разбивая материал на короткие блоки, чередовать различные виды деятельности, активно использовать схемы, графики, мультимедийные материалы, а также вовлекать учеников в работу через обсуждения, игры и проекты. Особое внимание она уделила необходимости создавать условия для самостоятельного изучения, поощрять любознательность и предоставлять детям возможность выбирать темы и методы работы.

Ранее сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» изучила медиапривычки четырех поколений пользователей. По результатам исследования, 48% поколения альфа ограничиваются короткими сессиями, но могут проводить в «VK Видео» более двух часов, предпочитают быстрые форматы и любят смотреть контент на ходу.