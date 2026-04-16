16 апреля 2026 в 09:54

Россиянам дали советы, как эффективно поддержать здоровье сердца

Психолог Алигаева: выход из привычной рутины поможет поддержать здоровье сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Выход из привычной рутины снижает уровень стресса и благоприятно влияет на здоровье сердца, заявила KP.RU старший преподаватель кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» МГППУ Нигар Алигаева. В качестве примера она привела путешествия.

Главное в путешествиях — это не просто смена города или страны, а выход из привычной рутины. Именно это дает пользу для сердца и помогает снижать стресс. Однако такой эффект можно получить не уезжая далеко, — отметила Алигаева.

Даже у себя дома можно постоянно выходить из привычной рутины с помощью освоения новых хобби, подчеркнула психолог. Помимо этого, можно всегда организовать мини-приключения недалеко от дома, например съездить в соседний город или прогуляться по неизвестному месту.

Она также посоветовала изменять привычные маршруты и распорядок дня. Другими отличными способами снизить стресс станут знакомства с новыми людьми и домашняя перестановка, заключила эксперт.

Ранее психолог Эльвира Жданова порекомендовала отправить себе «письмо в будущее» с пожеланиями всего самого лучшего, чтобы победить хандру. По ее словам, это поможет настроиться на позитивный лад. Она отметила, что также можно выписать все, что тревожит.

В России спрогнозировали заметное укрепление рубля
Мошенники придумали схему обмана россиян через старые объявления
Набиуллина рассказала о прогнозах по инфляции в России на текущий год
В Совфеде «взялись» за риелоторов
Гинеколог раскрыл ключевой фактор развития рака шейки матки
Юрист раскрыл хитрый способ компаний по уходу от налогов с «бумажным» НДС
Мурашко сообщил о новом виде помощи, который можно получить по ОМС
Подросток выстрелил в одноклассника в одной из украинских школ
В Госдуме обратились к Минтруду по поводу адаптации бойцов СВО
Заявившего о планах покончить с собой военблогера ищут 11 часов
В Туапсе развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
В Турции после атак на школы задержали 83 человека
Набиуллина раскрыла, с чем экономика России столкнулась впервые
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 апреля: где сбои в России
В Петербурге накрыли группу теневых банкиров
Юрист рассказал, могут ли уволить сотрудника за критику начальства
Стало известно, по какой причине чаще всего увольняли россиян в 2026 году
Зампред ВРНС раскрыл нюанс скандального дела с кальяном на куличе
Детский сад получил повреждения после атаки ВСУ на Кубань
Топ-менеджера РЖД задержали по делу о взятках на 50 млн рублей
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

