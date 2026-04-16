Россиянам дали советы, как эффективно поддержать здоровье сердца

Выход из привычной рутины снижает уровень стресса и благоприятно влияет на здоровье сердца, заявила KP.RU старший преподаватель кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» МГППУ Нигар Алигаева. В качестве примера она привела путешествия.

Главное в путешествиях — это не просто смена города или страны, а выход из привычной рутины. Именно это дает пользу для сердца и помогает снижать стресс. Однако такой эффект можно получить не уезжая далеко, — отметила Алигаева.

Даже у себя дома можно постоянно выходить из привычной рутины с помощью освоения новых хобби, подчеркнула психолог. Помимо этого, можно всегда организовать мини-приключения недалеко от дома, например съездить в соседний город или прогуляться по неизвестному месту.

Она также посоветовала изменять привычные маршруты и распорядок дня. Другими отличными способами снизить стресс станут знакомства с новыми людьми и домашняя перестановка, заключила эксперт.

