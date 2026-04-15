«Письмо в будущее»: психолог рассказала, как стать счастливым

Чтобы победить хандру и депрессию, нужно утром отправить себе «письмо в будущее» с пожеланиями всего самого лучшего, заявила NEWS.ru психолог Эльвира Жданова. По ее словам, это поможет настроиться на позитивный лад. Она отметила, что также можно выписать все, что тревожит.

Если вас что-то тревожит, выпишите эти переживания в дневник. Тяжело на работе? Напишите вечером, как вас все бесит. Утром, когда проснетесь, отправьте себе «письмо в будущее»: «У меня будет отличный день!» И будьте уверены, что все получится, — посоветовала Жданова.

Она подчеркнула, что причиной спада настроения может быть не только депрессия, но и авитаминоз. По ее словам, депрессия — это серьезный диагноз, поставить который может врач.

Во многих случаях помочь могут аутогенные тренировки — так называют метод психофизиологической саморегуляции, направленный на расслабление всего тела, — посоветовала психолог.

Ранее сообщалось, что прогулка в лесу, отказ от социальных сетей и гаджетов способен победить хандру. Можно использовать короткие вылазки на природу или в парк. При этом про себя стоит проговаривать фразу: «Весь негатив уходит».