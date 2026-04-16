16 апреля 2026 в 10:26

Четыре человека стали жертвами ДТП в Татарстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Водитель автомобиля Hyundai на скорости столкнулся с грузовиком «Валдай» в Кайбицком районе Татарстана, сообщили в республиканском управлении Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что водитель легковушки и три его пассажира погибли.

В материале указано, что в результате столкновения кузов авто более чем наполовину оказался под грузовиком. Предполагается, что водитель Hyundai 1993 года рождения выбрал небезопасную скорость и дистанцию, что и стало причиной ДТП.

Ранее три ребенка и взрослый пострадали в ДТП на участке трассы М-5 «Урал» в Пензенской области. Авария произошла на 768-м километре магистрали вблизи рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района. Среди жертв оказался младенец, которому не исполнилось и года.

До этого в Добрянке Пермского края Citroen протаранил продуктовый магазин на улице Красногвардейской, дом 26. Водитель потерял управление, выбрав неправильную скорость, и не смог затормозить, чтобы избежать наезда на здание. В результате ДТП пострадала пассажирка, ее доставили в больницу.

