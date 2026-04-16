Наступление ВС РФ на Харьков 16 апреля: полсотни убитых, бойня в Купянске

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 16 апреля 2026 года, что происходит в районе Купянска и Волчанска, как продвигается наступление?

Наступление ВС России на Харьков 16 апреля, бойня в Купянске

Российские бойцы с ожесточенными боями отодвигают украинские формирования от государственной границы, ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Польной, Избицкого, Никольского и Землянки, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На Липцевском направлении — без существенных изменений. Артиллеристы и операторы БПЛА „северян“ наносили удары по ранее вскрытым целям противника. На Волчанском — подразделения группировки войск „Север“ в ходе ожесточенных боев окончательно выбили <...> сводные боевые группы [ВСУ] (113-я бригада теробороны и 157-я мехбригада) из села Волчанские Хутора и освободили населенный пункт», — уточнил источник.

Упорные бои продолжаются вблизи государственной границы на рубеже Зыбино — Волоховка — Охримовка, а также в лесополосах восточнее Симоновки, говорится в сообщении.

На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 200 метров; подразделения РХБЗ ГрВ «Север» ударили ТОС по опорному пункту 1-й бригады теробороны — украинская сторона понесла большие потери, заявил канал.

На исходе суток у ВСУ более полусотни убитых в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, утверждает «Северный ветер».

«Здесь никто не выживет», «Еще полсотни бойцов „отвоевались“», «ТОС не щадят никого», — комментируют сообщения пользователи Сети.

«На Купянском направлении ВС РФ отражают контратаки противника у Куриловки. Идут бои на западе Купянска и в районе Купянска-Узлового. На Волчанском направлении МО РФ сообщило об освобождении Волчанских Хуторов», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском участке идут позиционные бои в западной части Купянска и на восточном берегу напротив Купянска-Узлового. Некоторые источники описывают ситуацию в Купянской агломерации как бойню.

«На Харьковском фронте ВС РФ ведут бои в лесных массивах к востоку от Избицкого, а также уничтожают транспорт на дороге в Рубежное. МО РФ сообщило об освобождении Волчанских Хуторов, бои за которые продолжались несколько месяцев», — добавил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

