Наступление ВС РФ на Харьков 15 апреля: колоссальные потери элиты ВСУ

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 15 апреля 2026 года, что происходит в районе Волчанска и Купянска, где ВСУ массово теряют элиту?

Наступление ВС России на Харьков 15 апреля, колоссальные потери элиты

Минобороны России сообщило об освобождении села Волчанские Хутора.

Российские бойцы с ожесточенными боями отодвигают украинские формирования от государственной границы, ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Липцев, Избицкого, Байрака, Нового Бурлука, Землянки и Соснового Бора, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

На Липцевском направлении — без существенных изменений, артиллеристы и операторы БПЛА «северян» ударили по ранее вскрытым целям; на Волчанском российские штурмовые группы продвинулись на шести участках до 300 метров, уточнил источник.

«Враг силами 48-го отдельного разведывательного батальона пытается остановить продвижение наших войск в районе села Волчанские Хутора. Некрологи подтверждают существенные потери элитного подразделения ВСУ. Попытка выдвижения боевой группы в направлении ЛБС пресечена подразделениями РХБЗ ГрВ „Север“, которые заблаговременно уничтожили живую силу противника ударом ТОС», — говорится в сообщении.

Упорные бои продолжаются вблизи государственной границы на рубеже Зыбино — Волоховка — Охримовка; некрологи свидетельствуют о колоссальных потерях в 159-й мехбригаде ВСУ, силами которой украинская сторона пыталась форсировать реку Волчью в районе села Бочково, пишет источник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продвинулись на трех участках до 400 метров», — отметили авторы.

На исходе суток у ВСУ десятки убитых — потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более 40 человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, утверждает «Северный ветер».

«На Купянском направлении продолжаются боевые действия южнее Куриловки и на западе Купянска. На Волчанском направлении ВС РФ занимают новые позиции в Волчанских Хуторах. Идут бои в приграничной зоне — на рубеже Зыбино — Волоховка — Охримовка», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, на Харьковском фронте разворачиваются локальные бои в районе Верхней Писаревки и Волчанских Хуторов. Российские летчики сбросили шесть ФАБ на дамбу Печенежского водохранилища в районе Печенегов, утверждает политик.

«ВС РФ беспощадны», «Вот это огненный ад!», «Элиту ВСУ выжигают пачками», — комментируют сообщения пользователи Сети.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

