Буданов дерзит Зеленскому, ответка за Пасху: новости СВО к вечеру 14 апреля

Экс-глава ГУР Кирилл Буданов бросил вызов президенту Украины Владимиру Зеленскому, удары возмездия ВС России в ответ на обстрелы в пасхальное перемирие, 74 освобожденных населенных пункта в зоне СВО. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 14 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Буданов «расчехлил» звездочки

Буданов заявил, что не боится спорить и отстаивать свою позицию, в том числе в беседе с главой государства. Он также напомнил, что является Героем Украины.

По словам экс-главы ГУР, он не согласен с предположениями, что Зеленский предложил ему пост главы офиса президента из-за опасений по поводу роста его популярности и желания удержать его в своем окружении.

Кроме того, по мнению Буданова, хотя он больше не возглавляет разведку, сейчас занимается организацией работы в целом и не считает, что его влияние ослабло. Отвечая на вопрос о возможном участии в президентских выборах, он назвал его интересным, но отказался давать конкретный ответ.

Глава офиса Зеленского сделал эти заявления после слов о приближении некоего «триггерного события», которое может обернуться для Украины катастрофой. По его мнению, страна подходит к критической точке.

Военный политолог Александр Перенджиев, комментируя слова Буданова о «триггерном событии», выразил мнение, что он мог предупредить о скорой смене власти в стране. Он отметил, что таинственные намеки экс-главы ГУР не связаны с ситуацией на фронте или переговорами.

Кирилл Буданов

Ответка за обстрелы на Пасху

Портовая инфраструктура Измаила в Одесской области была поражена при ударе в ночь на 14 апреля. По информации военной администрации региона, повреждения получили судно и ряд объектов. При ударах были уничтожены два автобуса и семь легковых автомобилей. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

ВС РФ между тем поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Также были уничтожены склады беспилотников и хранилища горюче-смазочных материалов.

Кроме того, под удары попали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны были сбиты 14 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В Минобороны между тем сообщили, что было зафиксировано 6558 нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ. За этот период украинские военные нанесли 5844 удара с помощью квадрокоптеров, а также совершили 694 обстрела российских позиций из артиллерии и танков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что количество нарушений пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины оказалось значительным. Он подчеркнул, что цифры говорят сами за себя.

Дмитрий Песков

Освободительный прорыв ВС России

С начала 2026 года, по данным Минобороны, российские военные освободили 74 населенных пункта в зоне СВО. Больше всего освобожденных сел и городов — в ДНР: 23.

В Запорожской области под контроль взяты 22 населенных пункта, в Харьковской — 15, в Сумской — 13. Еще один населенный пункт находится в Днепропетровской области.

Читайте также:

«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО

Исчезновение Героя РФ Асылханова: последние новости 14 апреля, подробности

Налет на Елец, террористы в Москве, 180 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 14 апреля

Котлино, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 апреля

ВСУ уже нарушили пасхальное перемирие: где была атака, разрушения, жертвы