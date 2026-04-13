В МО России раскрыли, сколько раз Украина нарушила пасхальное перемирие Минобороны РФ: Украина нарушила пасхальное перемирие более 6,5 тыс. раз

Зафиксировано 6558 нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что за период перемирия украинские военные нанесли 5844 удара с помощью квадрокоптеров, а также совершили 694 обстрела российских позиций из артиллерии и танков.

Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары. <...> Всего зафиксировано 6558 нарушений режима перемирия, — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие закончилось. Режим прекращения огня действовал с 16:00 субботы 11 апреля до ночи на понедельник.

Ранее депутат Алексей Журавлев после завершения пасхального перемирия заявил, что переговоры с Украиной не имеют практического смысла, так как договоренности будут нарушаться. Он выразил мнение, что украинское руководство не заинтересовано в завершении конфликта и действует исходя из собственных интересов.

До этого стало известно, что шесть человек получили ранения в Херсонской области во время пасхального перемирия из-за атак со стороны ВСУ. В селе Великие Копани женщина 1983 года рождения пострадала после подрыва на мине.