Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 12:25

В МО России раскрыли, сколько раз Украина нарушила пасхальное перемирие

Минобороны РФ: Украина нарушила пасхальное перемирие более 6,5 тыс. раз

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Зафиксировано 6558 нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что за период перемирия украинские военные нанесли 5844 удара с помощью квадрокоптеров, а также совершили 694 обстрела российских позиций из артиллерии и танков.

Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары. <...> Всего зафиксировано 6558 нарушений режима перемирия, — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие закончилось. Режим прекращения огня действовал с 16:00 субботы 11 апреля до ночи на понедельник.

Ранее депутат Алексей Журавлев после завершения пасхального перемирия заявил, что переговоры с Украиной не имеют практического смысла, так как договоренности будут нарушаться. Он выразил мнение, что украинское руководство не заинтересовано в завершении конфликта и действует исходя из собственных интересов.

До этого стало известно, что шесть человек получили ранения в Херсонской области во время пасхального перемирия из-за атак со стороны ВСУ. В селе Великие Копани женщина 1983 года рождения пострадала после подрыва на мине.

Власть
СВО
Минобороны РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.