Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 19:41

Сальдо сообщил о нескольких случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ

Сальдо: во время пасхального перемирия от атак ВСУ пострадали шесть жителей

Владимир Сальдо
В период действия пасхального перемирия от атак ВСУ пострадали шесть жителей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По словам главы региона, в селе Великие Копани при взрыве мины пострадала женщина 1983 года рождения. В районе села Раденск автомобиль местного жителя наехал на мину, травмы получили мужчина 1969 года рождения и женщина 1961 года рождения.

Перемирие вступило в силу 11 апреля с 16:00, до этого времени из-за обстрелов противника пострадали шесть мирных жителей, — написал он.

Кроме того, в селе Любимовка Каховского округа ранения получил мужчина 1972 года рождения, его также госпитализировали. В Новой Каховке пострадали двое мужчин 1976 и 1995 годов рождения.

Ранее украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Льгове Курской области после вступления в силу пасхального перемирия. Как уточнил глава региона Александр Хинштейн, пострадали три мирных жителя, включая годовалого ребенка, который получил осколочное ранение.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что Украина может воспользоваться пасхальным перемирием для организации провокаций. Вооруженные силы России готовы к такому развитию событий, добавил он.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лишившегося пальцев ребенка из Орехово-Зуево ожидают в центре им. Рошаля
Журналист назвал одну из главных тем спора между Ираном и США
Толпа подростков набросилась на украинских «людоловов»
Потенциальный покупатель нефти из РФ вылетел в Москву для встречи с Путиным
Раскрыта судьба поврежденного ВСУ газовоза «Арктик Метагаз»
«Боли не испытываешь»: сотрудник Роскосмоса рассказал о спасении в зоне СВО
Названо количество погибших иранских детей из-за атак Израиля и США
«Погода не оставила шансов»: Митя Фомин рухнул во время концерта
Ветрова заметили на премьере с молодой возлюбленной
В ФРГ попросили «бездарного» Мерца уволить министров финансов и экономики
Новый спектакль с Долиной собрал аншлаг
КСИР предупредил о последствиях приближения военных судов к проливу
Избирательные участки закрылись в Венгрии
«Энергия крови»: нежеланию Зеленского продлить перемирие нашли объяснение
ПВО защитила Плесецк, Пугачева лишает внуков наследства: что будет дальше
В Дагестане оценили риск прорыва дамбы на Мюрегинском водохранилище
Названа причина взрыва с пострадавшим ребенком в Подмосковье
Появились подробности взрыва в Подмосковье, где пострадал ребенок
Обильные ливни и тепло до +30? Погода в Москве в мае: чего ждать
ЮАР отказалась участвовать в мероприятиях G20 в период председательства США
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
