Сальдо сообщил о нескольких случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ

В период действия пасхального перемирия от атак ВСУ пострадали шесть жителей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По словам главы региона, в селе Великие Копани при взрыве мины пострадала женщина 1983 года рождения. В районе села Раденск автомобиль местного жителя наехал на мину, травмы получили мужчина 1969 года рождения и женщина 1961 года рождения.

Перемирие вступило в силу 11 апреля с 16:00, до этого времени из-за обстрелов противника пострадали шесть мирных жителей, — написал он.

Кроме того, в селе Любимовка Каховского округа ранения получил мужчина 1972 года рождения, его также госпитализировали. В Новой Каховке пострадали двое мужчин 1976 и 1995 годов рождения.

Ранее украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Льгове Курской области после вступления в силу пасхального перемирия. Как уточнил глава региона Александр Хинштейн, пострадали три мирных жителя, включая годовалого ребенка, который получил осколочное ранение.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что Украина может воспользоваться пасхальным перемирием для организации провокаций. Вооруженные силы России готовы к такому развитию событий, добавил он.