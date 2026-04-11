ВСУ уже нарушили пасхальное перемирие: где была атака, разрушения, жертвы

Украинские войска в первый же час нарушили пасхальное перемирие, атаковав мирных граждан. Что известно об атаке ВСУ в пасхальное перемирие, где было нападение 11 апреля, сколько жертв, пострадавших?

Когда начало действовать пасхальное перемирие 11 апреля

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, вступило в силу в 16:00 11 апреля. Перемирие продлится до конца суток 12 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что перемирие носит гуманитарный характер. Он подчеркнул, что Пасха — святой праздник для народов России и Украины.

«Светлый праздник Пасхи — это святой праздник для нашей страны, так же и для Украины, и для украинцев, для украинского народа», — сказал Песков.

В Москве выразили надежду, что Киев последует примеру России и также прекратит огонь на этот период. Президент Путин дал четкие указания военнослужащим: соблюдать перемирие, но сохранять полную боевую готовность для немедленного ответа противнику в случае нарушения перемирия со стороны ВСУ.

За несколько часов до начала перемирия президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность ВСУ соблюдать режим прекращения огня в период пасхальных праздников. В Киеве объявили, что перемирие может стать «прологом к чему-то большему».

В 2025 году Россия также объявляла пасхальное перемирие на фронте. Оно действовало с 18:00 19 апреля до конца 20 апреля.

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где атаковали ВСУ, что известно, жертвы, пострадавшие

Врио главы Новой Каховки (Херсонская область) Владимир Оганесов в своем канале МАХ сообщил об атаке ВСУ. Украинские войска, нарушив пасхальное перемирие, ударили по Новой Каховке сбросами с дронов. Оганесов опубликовал сообщение в 16:33.

«Сегодня в городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждены три автомобиля, дом. Пострадал один человек», — сообщил Оганесов.

По словам врио главы поселения, также были обнаружено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами.

В Сети отмечают, что Новая Каховка — не единственное опасное направление.

«Идут удары по Новой Каховке, по Белгородскому приграничью работает вражеская РСЗО. Над нашими позициями и позициями смежных подразделений продолжают летать БПЛА, в основном ведут наблюдение и разведку. Стрелковых боев на данный момент нет. Формально действует режим тишины, фактически противник сохраняет воздушную разведку, дистанционное огневое давление и присутствие БПЛА в небе», — констатировал Telegram-канал «Архангел спецназа».

Нарушение перемирия, которое на словах одобрили власти в Киеве, вызвало резкое раздражение у россиян в Сети.

«Никогда такого не было, и вот опять», «Кто-то от ВСУ ожидал другого?!», «А вы рассчитывали на другой исход?» — возмущаются россияне в комментариях Telegram.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Военные блогеры считают, что такой результат был предсказуем.

«Разве у кого-то были сомнения, что противник перемирие сорвет? Делается это с одной-единственной целью — спровоцировать нас на ответные меры и потом заявить на весь мир, что это Россия недоговороспособна. По той же схеме они методично срывали пасхальное перемирие в прошлом году — Минобороны тогда насчитало почти пять тысяч эпизодов нарушения режима прекращения огня украинскими войсками», — напомнил военкор Александр Коц.

«Новая Каховка, к сожалению, познала на себе все прелести попыток договоренностей с противником, который тебя не уважает. Пострадавшим скорейшего выздоровления», — подытожил канал «Неопознанное тело».

