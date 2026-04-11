11 апреля 2026 в 11:15

ВСУ в шоке от новой тактики «Гераней»: удары по Украине 11 апреля

Россия нашла новую эффективную тактику применения «Гераней». Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 11 апреля, какие объекты поражены?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 11 апреля

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 11 апреля Россия запустила по целям на Украине 160 ударных БПЛА. Применялись беспилотники «Герань», «Гербера» и «Италмас» различных типов.

ВСУ признают попадание 20 ударных БПЛА в 10 районах, а также падение «обломков» беспилотников в 11 районах. Реальная ситуация может сильно отличаться: так, в Одессе на видео были зафиксированы прилеты шести «Гераней» подряд в одну точку. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о новой тактике «Гераней», где ее применили

Мониторинговые Telegram-каналы сообщили, что ВС РФ применили новую тактику в ходе атаки на цель в городе Сумы. Новый метод захода на цель применили по крайней мере три БПЛА.

«БПЛА заходили на город с набором высоты, после чего кружились над целью с постепенным снижением, а на финальном участке отключали двигатель и переходили в бесшумное планирование к цели. Это резко снижает вероятность обнаружения: уменьшается акустическая заметность; усложняется работа ПВО по сопровождению цели; сокращается время реакции на конечном участке», — объясняет координатор подполья Сергей Лебедев.

По оценкам в Сети, операторам «Гераней» удалось найти способ обойти обычные алгоритмы противодействия, используемые ВСУ.

«ВСУ, наверное, в шоке. Из ниоткуда вдруг без всякого звука валится „Герань“, от которой не отмахаться и не убежать», — комментируют в Сети.

В результате удара по Сумам начался мощный пожар. Какая цель поражена, пока неизвестно. Кроме того, были поражены цели в районе города Шостки. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какая цель поражена в Одессе 11 апреля

В ночь на 11 апреля ВС РФ вновь нанесли беспилотный удар по Одессе. Сообщается о серии прилетов в завод «Одескабель», расположенный в Пересыпском районе города. Завод атаковали по крайней мере 25 БПЛА, в результате начались мощные пожары. Тепловые отметки в этом районе появились на спутниковой карте пожаров FIRMS.

«Кабельный завод — это не только гражданская продукция. Это элементы энергетической инфраструктуры, кабельные системы связи, компоненты для восстановления сетей после повреждений, потенциально — продукция двойного назначения», — отмечает Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине в ночь на 11 апреля, что известно

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают об атаках беспилотников ВС РФ в различных районах Украины.

«Около 23:00 крупная группа (порядка 10) „Гераней“ атаковала цель в районе Шахтерского Днепропетровской области. Одной из пораженных целей была подстанция на территории шахты „Степовая“», — указывают «Хроники Гераней».

В Харьковской области была поражена цель в районе Васищево. На месте ударов вспыхнул сильный пожар.

В Киевской области был нанесен удар в районе Броваров.

«За период с 04:00 по 05:30 в районе Броваров Киевской области прогремела серия взрывов. Было несколько групп реактивных „Гераней“, — указывают „Хроники Гераней“. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Валентин Меликов
