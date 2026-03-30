Израиль хочет сорвать Пасху? Что происходит в Иерусалиме, кто против

С начала войны с Ираном полиция Израиля закрыла доступ христиан и мусульман ко всем святым местам в Иерусалиме. Что происходит, как будет проходить Пасха-2026, будет ли нисхождение Благодатного огня?

Почему католиков не пустили в храм Гроба Господня, кто им помешал

29 марта израильская полиция не допустила латинского патриарха Иерусалимского кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли отца Франческо Йелпо в храм Гроба Господня. Высокопоставленные католические священнослужители собирались отслужить мессу в Пальмовое воскресенье, которое в 2026 году выпало на этот день.

Латинский патриарх Иерусалима сообщил, что Пиццабалла и Йелпо в воскресенье пошли на мессу в частном порядке — без процессии или большого стечения народа. Тем не менее полиция не пустила их.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме Фото: IMAGO/Christian Offenberg/Global Look Press

«Впервые за столетия главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Это стало серьезным прецедентом — игнорируются чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим», — заявили в патриархате.

Глава МИД Италии Антонио Таяни объявил, что вызвал посла Израиля для дачи объяснений.

В Пальмовое воскресенье христиане отмечают день, когда Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле через восточные ворота. При этом народ обмахивал его пальмовыми листьями, как во время торжественной процессии; в христианстве это символизирует, что люди приняли его как Царя Иудейского. Кардинал Пиццабалла, чтобы не оставить важный праздник без мессы, провел службу на месте, где располагался восточный вход в Иерусалим. В православии Вербное воскресенье выпадает на 5 апреля (в один день с католической Пасхой). Православная Пасха — 12 апреля.

Религиовед Роман Лункин заявил СМИ, что заявление полиции продиктовано политическими причинами.

«Недопуск „по соображениям безопасности“ — достаточно странный аргумент. В Израиле на протяжении многих десятилетий сохраняются угрозы обстрелов, тем не менее верующие всегда приходили на католические службы. Думаю, поведение Тель-Авива объясняется политическими мотивами. Кардинал Пиццабалла был одним из кандидатов на пост понтифика, он регулярно выступает с миротворческих позиций в контексте палестино-израильского конфликта. И сам папа римский Лев XIV, по мнению Нетаньяху, в своих заявлениях допускает перекос в сторону поддержки Палестины. В ответ премьер Израиля создает трудности своим идеологическим оппонентам», — считает Лункин.

Откроют ли храм Гроба Господня на Пасху, будет ли церемония снисхождения Благодатного огня

Латинский патриарх сообщил, что утром 30 марта представители католической церкви провели переговоры с полицией. Пиццабалла заверил, что все проблемы были решены, и поблагодарил за поддержку президента Израиля Исаака Херцога.

Тем не менее церемония схождения Благодатного огня в Великую субботу, 11 апреля, пройдет в ограниченном формате. Доступ паломников и туристов к святыням Старого города будет закрыт, сообщила полиция Израиля.

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

«У России в этой ситуации есть риск остаться без Благодатного огня, но скорее из-за проблем с логистикой и невозможностью привезти святыню через Дубай или Катар. Но, думаю, власти двух стран найдут решение. В политическом поле у Москвы и Тель-Авива хорошие отношения. К тому же в России активно работают такие негосударственные организации, как Фонд Андрея Первозванного и Императорское православное палестинское общество. Они имеют возможность решать множество вопросов напрямую с израильскими коллегами в рамках так называемой непубличной дипломатии», — отметил Лункин.

Что происходит с мечетями в Иерусалиме, что ждет Аль-Аксу

Расположенная в Иерусалиме мечеть Аль-Акса («Купол Скалы»), которая считается третьим самым священным местом в исламе, остается закрытой. Мечеть, из-за доступа в которую регулярно возникали столкновения между мусульманами и полицией Израиля, не открывают с 28 февраля «из соображений безопасности».

За это время полиция Израиля отказалась допустить верующих в мечеть ни для ночных молитв в последние дни Рамадана, ни на праздник окончания поста — Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) 20 марта. В ответ мусульмане провели молитвы и протесты в непосредственной близости от мечети.

