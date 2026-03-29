В офисе Нетаньяху объяснили, почему закрыли двери храма перед патриархом

Недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня утром 29 марта был связан исключительно с вопросами безопасности, сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Там отметили, что такое решение было принято на фоне обстрелов и не подразумевало злого умысла.

Сегодня из соображений безопасности иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня для проведения утренней мессы. Опять же, никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что израильская полиция впервые за столетия запретила латинскому патриарху и хранителю Святой земли отцу Франческо Иельпо войти в храм Гроба Господня, куда они направлялись на мессу в Вербное воскресенье. В заявлении церковных иерархов эта мера названа необоснованной и несоразмерной.

До этого стало известно, что главную святыню христиан, где, согласно традиции, находятся Голгофа и гробница, из которой воскрес Иисус Христос, закрыли еще 28 февраля из-за начала конфликта с Ираном.