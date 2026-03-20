20 марта 2026 в 11:06

Иранские ракеты впервые в истории остановили молитвы в Храме Гроба Господня

Храм Гроба Господня в Иерусалиме Фото: Ариэль Спорн /РИА Новости
В Иерусалиме впервые в истории временно прекратили богослужения в Храме Гроба Господня, сообщил католический портал Aleteia. Главную святыню христиан, где, согласно традиции, находятся Голгофа и гробница, из которой воскрес Иисус Христос, закрыли еще 28 февраля из-за начала конфликта с Ираном. Информация об этом стала известна только сейчас.

Святыню уже закрывали для паломников и туристов, но сейчас впервые полностью приостановлено проведение богослужений. Мероприятия приостановлены на период Великого поста, при этом существует вероятность, что храм останется закрытым и на Пасху. Недавно рядом с Храмом Гроба Господня упали осколки.

До этого в центре Иерусалима произошел удар иранской баллистической ракеты, вызвавший масштабные разрушения. На появившихся видео запечатлен поврежденный автомобиль, вокруг которого суетятся люди, слышны крики и вой сирен машин экстренных служб. Израильская армия подтвердила, что ракеты были выпущены из Ирана.

Ранее аналитик Джордж Гэллоуэй заявлял, что после ответных ударов Ирана Тель-Авив стал напоминать сектор Газа. Он отметил, что это крупнейшая военно-политическая катастрофа со времен нацистского вторжения в СССР. Эксперт также подчеркнул, что ведущие мировые СМИ применяют широкую цензуру событий и не показывают настоящую обстановку в зоне конфликта.

