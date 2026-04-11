Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 14:08

Зеленский: Украина будет соблюдать пасхальное перемирие

Владимир Зеленский
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил готовность украинской стороны соблюдать режим прекращения огня в период пасхальных праздников. Заявление было сделано за несколько часов до вступления в силу перемирия, инициированного российской стороной.

Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать исключительно зеркально, — написал политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился остановить боевые действия на период празднования Пасхи. Перемирие продлится с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Пасха — это святой праздник для народов России и Украины. Перемирие, по его словам, носит гуманитарный характер.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Москва вряд ли пойдет на предоставление Киеву более продолжительного перемирия. Длительная пауза в боевых действиях невыгодна России, так как позволит ВСУ перегруппировать силы, утверждает дипломат.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.