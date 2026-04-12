Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил о приближении некоего «триггерного события», которое при отсутствии единства может обернуться для Украины катастрофой, передает издание «Страна.ua». По его мнению, страна вновь подходит к критической точке, требующей консолидации.

Мы сейчас снова подойдем к так называемому триггерному событию, которое будет требовать от нас единства. И, к сожалению, если этого единства не будет, может быть катастрофа, — заявил Буданов.

Ранее Зеленский заявил, что весной и летом Киев ждет напряженный период как на фронте, так и в переговорном треке по урегулированию конфликта. По его словам, украинская сторона опасается возможного выхода США из процесса трехсторонних переговоров в августе.

До этого бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил NEWS.ru, что государственный переворот на Украине остается вопросом времени. По его словам, Зеленский ускоряет этот процесс выбором в пользу оппонентов главы Белого дома Дональда Трампа.