Политолог раскрыл, какого «триггерного события» опасаются на Украине

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов, говоря о приближении некоего «триггерного события», мог предупредить о скорой смене власти в стране, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, таинственные намеки экс-главы ГУР не связанны с ситуацией на фронте или переговорами.

Мне кажется, что Буданов, говоря о «триггерных событиях», намекал на перемены во властных структурах. Тем более он сказал, что это было неоднократно. Если б дело касалось переговорного процесса или положения на фронте, то он бы так таинственно об этом ни говорил. Раз он начинает юлить, значит готовятся какие-то перемены во властных структурах. Я думаю, что речь идет не только о Зеленском. В целом может произойти перезагрузка власти на Украине, — сказал Перенджиев.

По его словам, западные кураторы Киева уже осознали, что подписи действующего главы государства не имеют законной силы для внешних договоров. Доцент отметил, что решения «нелегального» президента не работают в международной сфере.

Действительно на Западе есть понимание, что Зеленский ничего не может подписать. Ни одно его решение не является законным. То есть он не то, что нелегитимный — это неправильный термин, он нелегальный президент. Вот в чем дело, чтобы там кто не говорил. Если внутри страны решения Зеленского еще могут признаваться, то во внешней сфере его подпись нигде не действительна, не имеет силы. До западников дошло, что подписания с Украиной договоров о гарантиях безопасности, например, ни к чему не приведут, — резюмировал Перенджиев.

Ранее Буданов заявил о приближении некоего «триггерного события», которое может обернуться для Украины катастрофой. По его мнению, страна подходит к критической точке.