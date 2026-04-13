Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 11:45

Политолог раскрыл, какого «триггерного события» опасаются на Украине

Политолог Перенджиев: Буданов мог предупредить о скорой смене власти на Украине

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов, говоря о приближении некоего «триггерного события», мог предупредить о скорой смене власти в стране, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, таинственные намеки экс-главы ГУР не связанны с ситуацией на фронте или переговорами.

Мне кажется, что Буданов, говоря о «триггерных событиях», намекал на перемены во властных структурах. Тем более он сказал, что это было неоднократно. Если б дело касалось переговорного процесса или положения на фронте, то он бы так таинственно об этом ни говорил. Раз он начинает юлить, значит готовятся какие-то перемены во властных структурах. Я думаю, что речь идет не только о Зеленском. В целом может произойти перезагрузка власти на Украине, — сказал Перенджиев.

По его словам, западные кураторы Киева уже осознали, что подписи действующего главы государства не имеют законной силы для внешних договоров. Доцент отметил, что решения «нелегального» президента не работают в международной сфере.

Действительно на Западе есть понимание, что Зеленский ничего не может подписать. Ни одно его решение не является законным. То есть он не то, что нелегитимный — это неправильный термин, он нелегальный президент. Вот в чем дело, чтобы там кто не говорил. Если внутри страны решения Зеленского еще могут признаваться, то во внешней сфере его подпись нигде не действительна, не имеет силы. До западников дошло, что подписания с Украиной договоров о гарантиях безопасности, например, ни к чему не приведут, — резюмировал Перенджиев.

Ранее Буданов заявил о приближении некоего «триггерного события», которое может обернуться для Украины катастрофой. По его мнению, страна подходит к критической точке.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Давать спуску нельзя»: депутат о нарушении ВСУ пасхального перемирия
Рособрнадзор принял важное решение о переносе дат ЕГЭ
Беременная женщина упала с платформы МЦД в Москве
Названа причина смерти пациентки после укола в московской клинике
Стали известны подробности предпоследнего матча Овечкина в НХЛ
Названа профессия, представителям которой труднее найти работу в 2026 году
Москвичам пообещали дождливые дни в середине апреля
Российский робот-снайпер с искусственным интеллектом пошел в серию
Российские врачи спасли мужчину после пяти часов клинической смерти
Стало известно, чем будет чревата для Венгрии русофобская политика
«Продолжат охват»: Пушилин раскрыл детали операции ВС России
Известные бренды одежды решили покинуть российский рынок
Названы симптомы, указывающие на проблемы с кровью
Напавших на корреспондента «Известий» Полторанина оставили под арестом
Боец ВСУ зарезал сослуживца и скрылся
Онколог назвал неочевидные признаки рака яичников
Энергетик ответил, какие цели преследуют США блокировкой Ормузского пролива
Политолог назвал последствия блокады Ирана со стороны США
В США предрекли Трампу импичмент за «бесконечную войну с Ираном»
Жители Хакасии выбрали Сталина для Парка Победы
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.