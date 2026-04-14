«Я — герой Украины»: Буданов бросил вызов Зеленскому

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил, что не боится спорить и отстаивать свою позицию, в том числе в беседе с главой государства. В интервью Bloomberg он также напомнил, что является Героем Украины.

Я — генерал, герой Украины. Если я в чем-то уверен, я могу поспорить с кем угодно, — подчеркнул Буданов.

Ранее глава офиса Зеленского заявил о приближении некоего «триггерного события», которое может обернуться для Украины катастрофой. По его мнению, страна подходит к критической точке.

Военный политолог Александр Перенджиев, комментируя слова Буданова о «триггерном событии», выразил мнение, что он мог предупредить о скорой смене власти в стране. Он отметил, что таинственные намеки экс-главы ГУР не связаны с ситуацией на фронте или переговорами.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник подчеркнул, что Буданов таким образом мог анонсировать скорую отставку главы государства. По его словам, подобное развитие событий может быть связано с необходимостью запустить избирательный процесс в стране, а также с давлением со стороны США.