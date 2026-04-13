Экс-нардеп ответил, о какой катастрофе на Украине мог говорить Буданов

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов, говоря о приближении некоего «триггерного события», мог анонсировать скорую отставку главы государства, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, подобное развитие событий может быть связано с необходимостью запустить избирательный процесс в стране, а также с давлением со стороны Соединенных Штатов.

Я не исключаю, что американцы могут дожать Зеленского, потому что если будут объявлять выборы, то необходимо куда-то девать действующего президента. Есть четыре основания для досрочного прекращения полномочий, ведь они считают его легитимным. Первое — импичмент. Второе — отстранение президента по состоянию здоровья, это тоже очень сложный процесс. Третье — это смерть лидера. И четвертое — это заявление главы государства. Вот Зеленский напишет и скажет: «Я ухожу, устал». И тогда открывается тема новых выборов. И, скорее всего, по предложению тех же американцев он не будет в них участвовать. Я думаю, что заявления Буданова могут ознаменовать отставку Зеленского и начало избирательного процесса, — сказал Олейник.

Ранее Буданов заявил о приближении некоего «триггерного события», которое может обернуться для Украины катастрофой. По его мнению, страна подходит к критической точке.