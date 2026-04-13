13 апреля 2026 в 16:23

Экс-нардеп ответил, о какой катастрофе на Украине мог говорить Буданов

Экс-депутат Рады Олейник: Буданов мог анонсировать скорую отставку Зеленского

Фото: Социальные сети
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов, говоря о приближении некоего «триггерного события», мог анонсировать скорую отставку главы государства, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, подобное развитие событий может быть связано с необходимостью запустить избирательный процесс в стране, а также с давлением со стороны Соединенных Штатов.

Я не исключаю, что американцы могут дожать Зеленского, потому что если будут объявлять выборы, то необходимо куда-то девать действующего президента. Есть четыре основания для досрочного прекращения полномочий, ведь они считают его легитимным. Первое — импичмент. Второе — отстранение президента по состоянию здоровья, это тоже очень сложный процесс. Третье — это смерть лидера. И четвертое — это заявление главы государства. Вот Зеленский напишет и скажет: «Я ухожу, устал». И тогда открывается тема новых выборов. И, скорее всего, по предложению тех же американцев он не будет в них участвовать. Я думаю, что заявления Буданова могут ознаменовать отставку Зеленского и начало избирательного процесса, — сказал Олейник.

Ранее Буданов заявил о приближении некоего «триггерного события», которое может обернуться для Украины катастрофой. По его мнению, страна подходит к критической точке.

Дмитрий Бугров
Александр Ефимов
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мадьяр обозначил позицию Венгрии по предоставлению Украине кредита от ЕС
Лидер «Тисы» ответил на вопрос о планах Венгрии на российскую нефть
Адвокат ответил, при каком условии Чекалину могут смягчить приговор
Экономист раскрыл неочевидную причину привязки ИНН к переводам через СБП
В Госдуме назвали огромный минус победы партии Мадьяра в Венгрии
Москалькова рассказала о судьбе беженцев с Украины
«Я плакала»: синхронистка о допуске спортсменов под флагом России
Захарова раскрыла причину дорогой электроэнергии в Европе
«Варварский удар»: дрон-камикадзе ВСУ выбрал своей целью медсестру
Глава «Тисы» назвал угрозу энергоснабжению Венгрии
Стилист перечислила лучшие аксессуары для женщин всех возрастов
Политолог ответил, какие страны Европы втянутся в бои за Ормузский пролив
Офицер ВСУ в аду, Киев купается в сатанизме: новости СВО на вечер 13 апреля
Макрон анонсировал конференцию по Ормузскому проливу
Медсестра пострадала во время атаки ВСУ на Брянскую область
Востоковед раскрыл, почему страны Залива отказались от помощи Киева с БПЛА
«Здравый смысл победил»: в ГД оценили допуск российских пловцов под флагом
«Ничего не боится»: стала известна судьба кота, которого освятили на Пасху
В Петербурге ребенка нашли с чужим пьяным мужчиной в квартире
Популярная закуска рекордно взлетела в цене из-за войны в Иране
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
