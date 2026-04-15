Черкассы и Сумы горят после ударов «Гераней»: удары по Украине 15 апреля

Беспилотники ВС РФ нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины. Сколько дронов запустила Россия в ночь на 15 апреля, какие цели поражены?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 15 апреля

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 15 апреля ВС РФ запустили по целям на Украине три баллистические ракеты «Искандер-М» и 324 ударных БПЛА — различные модели дронов «Герань», «Гербера» и «Италмас».

ВСУ признают попадания всех ракет и 13 ударных БПЛА в девяти районах, а также падение «обломков» беспилотников в 10 районах. Эти сведения могут быть неполными и неточными — так, ряд мониторинговых источников отрицает применение «Искандеров» (били тяжелыми РСЗО), другие приводят иное количество ракет.

«Ночь прошла крайне плотно. География — почти вся Левобережная Украина и Причерноморье, плотность — выше обычной, а характер ударов заметно изменился. Без ракет, но с ощущением, что это только начало», — комментирует координатор подполья на Украине Сергей Лебедев.

Утром атаки по целям на Украине продолжились. Telegram-канал «Хроники Гераней» сообщил, что группа беспилотников, круживших над Черниговской областью, резко изменила курс.

«В 06:50 „Герани“ все резко развернулись на восток и летят в Киевскую область. Какие странные телодвижения. Как будто кто-то управляет всей группой. Причем они летят друг от друга на приличном расстоянии», — комментируют авторы канала.

Основная часть этой группы нанесла удар по цели в районе Песковки в Киевской области. Последствия неизвестны.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Где были удары по инфраструктуре Украины 15 апреля

Под удар в ходе ночной атаки попал Кривой Рог. Спутниковая служба отслеживания пожаров FIRMS фиксирует там большое количество тепловых меток, в том числе на металлургическом комбинате «Криворожсталь».

«Цели: ремонтные базы, склады, ПВД, нефтебаза, хранилище ГСМ в цистернах», — перечисляет Лебедев.

Массированный удар был нанесен по Черкассам. В городе вспыхнул пожар на месте АЗС СР CARBON+: это крупная заправочная станция и автостоянка для фур. Целями удара стали тыловая логистика и транзит, указывает Лебедев.

AMK Mapping сообщает, что две ракеты «Искандер-М» ударили по неизвестной цели в районе Синельниково в Днепропетровской области. В Днепропетровске под ударом оказались нефтебаза ООО «Всесвит-Ойл» и складской комплекс торгового дома «Агромаштрейд».

В Сумской области после удара «Герани» произошла серия взрывов и возник сильный пожар «в районе Химпрома», то есть химического завода на юге города, сообщили источники Лебедева.

Кроме того, под ударами «Гераней» оказались инфраструктура порта Южный и порта Измаила в Одесской области. FIRMS фиксирует крупный пожар в порту Измаила.

Где еще поражены цели на Украине в ночь на 15 апреля, что известно

Источники LOSTARMOUR отмечают также поражение целей в Очаковке, Николаевской и Кировоградской областях. Несколько ударов пришлись по Чернигову.

«Здесь уничтожался плацдарм ВСУ для попытки прорваться в Брянскую область. Но еще бить и бить: ВСУ немного поумнели и сильно рассредотачиваются, пряча технику среди частных домов», — указывает Лебедев.

Серия ракетных ударов пришлась по Запорожью. О характере пораженных целей не сообщается.

«[В районе Мерефы Харьковской области] уничтожена большая группа (до 200) наемников, предположительно из Латинской Америки, которая выдвигалась, чтобы купировать наступление ВС РФ в сторону Циркунов и Дергачей», — пишет Сергей Лебедев.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 14 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Израиль угрожает Испании? Что случилось, почему Нетаньяху в ярости