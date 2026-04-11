Израиль угрожает Испании? Что случилось, почему Нетаньяху в ярости

Премьер-министр Израиля начал угрожать Испании в ответ на «антиизраильскую риторику». Что за скандал между Биньямином Нетаньяху и Педро Санчесом, в каких преступлениях обвиняют Израиль, какой срок грозит Нетаньяху?

«Вы следующие!»: почему Нетаньяху угрожает Испании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Испанию и премьер-министра Педро Санчеса в ведении «дипломатической войны» против еврейского государства. В соцсети X (бывший Twitter) он резко раскритиковал оппонентов и пригрозил, что «что-то плохое» может произойти в Испании.

«Испания клевещет на наших героев, бойцов ЦАХАЛА, солдат самой моральной армии в мире! Поэтому я дал указания убрать представителей Испании из координационного центра [по соблюдению прекращения огня в секторе Газа] в Кирьят-Гате после того, как Испания неоднократно решила выступить против Израиля. Я не готов мириться с таким лицемерием и враждебностью. Любая страна, которая ведет против нас политическую войну, немедленно заплатит цену за это», — объявил Нетаньяху.

Заявления Нетаньяху стали ответом на призывы Санчеса к Европе реагировать на явные нарушения Тель-Авивом действующих норм международного гуманитарного права. После ударов Израиля по Ливану, в ходе которых были убиты по крайней мере 182 мирных жителя, он потребовал «не допустить, чтобы ЦАХАЛ устроил новую Газу» в соседней стране.

Отношения многих стран Европы с Израилем существенно ухудшились после начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года. Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестинское государство; ряд стран ввели санкции против первых лиц в правящей в Израиле коалиции. Было выдвинуто требование о немедленном прекращении боевых действий.

Противостояние с шиитским движением «Хезболла» в Ливане и бомбардировки, которые ведет ЦАХАЛ, также вызвали резкое осуждение в Европе. Нетаньяху обвинили в попытке сорвать мирные переговоры между США и Ираном. В ответ он исключил Францию из предстоящих переговоров с Ливаном в Вашингтоне, заявив, что Париж не является нейтральным посредником.

Педро Санчес Фото: IMAGO/Alberto Gardin/Global Look Press

В каких военных преступлениях обвиняют Израиль

7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС устроили широкомасштабное нападение на Израиль, погибло большое количество мирных жителей.

В ответ Израиль начал крупномасштабную кампанию против ХАМАС в секторе Газа. Политики многих арабских и европейских стран, общественные и международные организации обвиняют Армию обороны Израиля в многочисленных военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС, ICC) в Гааге выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года. Среди обвинений: использование голода как метода войны, преднамеренное причинение страданий, убийства, преднамеренные атаки на гражданских, преследования и другие бесчеловечные акты.

В декабре 2023 года ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН (ICJ) (также базируется в Гааге), обвинив Израиль в геноциде палестинцев в Газе. Суд в январе 2024-го признал обвинения правдоподобными и обязал Израиль предотвратить геноцидные акты, но не требовал прекращения огня. Дело в ICJ продолжается: Израиль получил отсрочку до марта 2026-го для предоставления контраргументов, решение ожидается только в 2027–2028 годах.

Комиссия ООН по правам человека в июне 2024-го обвинила Израиль в преступлениях против человечности: истреблении, убийствах, сексуальных преследованиях палестинских мужчин и мальчиков, принудительном переселении, пытках. Последующие доклады квалифицировали действия Израиля как акты геноцида.

Между тем в марте 2026 года Израиль стал первой с 1945 года страной, где восстановили смертную казнь только для представителей определенной этнической группы, — смертные приговоры могут быть вынесены только в отношении палестинцев.

Сектор Газа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какой приговор потребовали для Нетаньяху в Турции

10 апреля прокуратура Турции передала в суд в Стамбуле обвинительные заключения против Биньямина Нетаньяху и еще 34 израильских чиновников. Их требуют приговорить к тюремным срокам от 1102 до 4596 лет тюрьмы по обвинениям в геноциде и ряде других преступлений (незаконное лишение свободы, жестокое обращение, грабеж и т. д.).

Среди попавших под обвинения: министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава генштаба ВС Израиля Эяль Замир, глава ВМС Израиля Давид Саар Салама, бывший пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари, член парламента Талли Готлив и бывший глава разведки «Моссад» Йосси Коэн, сообщила турецкая газета Hurriyet.

Официальным поводом для предъявления обвинений стало задержание ВМС Израиля в июле 2025 года «Флотилии „Глобальный Сумуд“» («Глобальная Свобода») — группы малотоннажных кораблей, на которых активисты, включая Грету Тунберг, пытались доставить в сектор Газа продовольствие и медикаменты. Среди активистов были турецкие граждане, что позволило прокуратуре начать официальное производство.

