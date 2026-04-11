Израиль оценил идею заключения перемирия с «Хезболлой»

Тель-Авив не будет обсуждать перемирие с шиитской группировкой «Хезболла», заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в телефонном разговоре со своим ливанским коллегой. Он отметил, что эту тему исключили из повестки переговоров Тель-Авива с Бейрутом, передает газета The Times of Israel.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа совместно с ливанским правительством обратилась к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой временно прекратить атаки на «Хезболлу». Там подчеркнули, что пауза необходима для того, чтобы провести встречу между делегациями Тель-Авива и Бейрута.

До этого Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении «Хезболлы» и урегулировании конфликта в ближайшее время. По словам израильского главы правительства, это решение принято в свете повторяющихся обращений Ливана. Ожидается, что переговоры пройдут в здании Госдепартамента США на следующей неделе.