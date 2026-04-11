Израиль оценил идею заключения перемирия с «Хезболлой»

Посол Израиля в США: Тель-Авив не будет обсуждать перемирие с «Хезболлой»

Тель-Авив не будет обсуждать перемирие с шиитской группировкой «Хезболла», заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в телефонном разговоре со своим ливанским коллегой. Он отметил, что эту тему исключили из повестки переговоров Тель-Авива с Бейрутом, передает газета The Times of Israel.

Израиль отказался обсуждать прекращение огня с «Хезболлой», — сказал посол.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа совместно с ливанским правительством обратилась к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой временно прекратить атаки на «Хезболлу». Там подчеркнули, что пауза необходима для того, чтобы провести встречу между делегациями Тель-Авива и Бейрута.

До этого Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении «Хезболлы» и урегулировании конфликта в ближайшее время. По словам израильского главы правительства, это решение принято в свете повторяющихся обращений Ливана. Ожидается, что переговоры пройдут в здании Госдепартамента США на следующей неделе.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа официальная причина гибели пропавших на Камчатке туристов
Семья попыталась необычным способом провезти ребенка в Диснейленд
Стало известно, какая погода ожидается на Пасху в Москве
Раскрыта стоимость семейного праздничного стола на Пасху
Сальдо раскрыл, как Украина может обзавестись ядерным оружием
Названы регионы с самыми высокими зарплатами для дизайнеров
В российском порту арестовали иностранный грузовоз
Аргентина выдала России похитившего полмиллиона рублей мошенника
Двоих фигурантов дела о квартире Долиной ранее уже судили
На тайные переговоры в Исламабаде прибыли высокие гости из Вашингтона
Во Владикавказе возобновили разбор завалов на месте взрыва склада
Трансформатор загорелся в российском регионе из-за атаки ВСУ
Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед Пасхой
Война в Иране разогнала инфляцию в США
Синоптик рассказала, в каких регионах России будет теплее всего в выходные
Бывший посол раскрыл, кто может разрушить перемирие между США и Ираном
Поимка шпиона Платона Обухова стала крупнейшим фиаско британской MI6
Москалькова раскрыла, когда с Украины вернутся последние курские заложники
Компания по созданию спецэффектов подала в суд на театр Надежды Кадышевой
В Крыму назвали «самую большую гарантию» мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки
Общество

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки

