В Британии объяснили подлые маневры Нетаньяху

Перемирие с Ираном подрывает предвыборную стратегию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает Financial Times. По словам экс-главы офиса Нетаньяху и политического аналитика Авива Бушински, война на Ближнем Востоке проложит путь к изменениям в израильской власти.

Когда Трамп и Нетаньяху начали, они говорили, что прокладывают путь к смене власти в Иране. Но если война закончится с прекращением огня в текущем виде, она проложит путь к политическим изменениям в Израиле, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху предпринимает попытки сорвать перемирие между Ираном и Соединенными Штатами. По мнению премьера, вооруженный конфликт еще не окончен, а мирные переговоры на самом деле носят лишь временный характер.

До этого премьер Израиля заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении шиитской группировки «Хезболла» и урегулировании конфликта в ближайшее время. По словам главы правительства, соответствующее решение было принято в свете повторяющихся обращений Ливана.