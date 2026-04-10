10 апреля 2026 в 11:30

В Британии объяснили подлые маневры Нетаньяху

FT: прекращение войны с Ираном подрывает предвыборную стратегию Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху
Перемирие с Ираном подрывает предвыборную стратегию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает Financial Times. По словам экс-главы офиса Нетаньяху и политического аналитика Авива Бушински, война на Ближнем Востоке проложит путь к изменениям в израильской власти.

Когда Трамп и Нетаньяху начали, они говорили, что прокладывают путь к смене власти в Иране. Но если война закончится с прекращением огня в текущем виде, она проложит путь к политическим изменениям в Израиле, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху предпринимает попытки сорвать перемирие между Ираном и Соединенными Штатами. По мнению премьера, вооруженный конфликт еще не окончен, а мирные переговоры на самом деле носят лишь временный характер.

До этого премьер Израиля заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении шиитской группировки «Хезболла» и урегулировании конфликта в ближайшее время. По словам главы правительства, соответствующее решение было принято в свете повторяющихся обращений Ливана.

Израиль
Биньямин Нетаньяху
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

