10 апреля 2026 в 08:59

«На грани срыва»: Нетаньяху заподозрили в подлом маневре

Intercept: Нетаньяху пытается сорвать перемирие Ирана и США

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предпринимает попытки сорвать перемирие между Ираном и США, пишет американский портал The Intercept. По мнению политика, конфликт еще не окончен, а мирные переговоры носят лишь временный характер.

Перемирие находится на грани срыва. Если премьер-министр Израиля Нетаньяху добьется своего, оно может вскоре прекратить свое действие, — сказано в материале.

Также появилась информация, что Нетаньяху опасается, что американская сторона во главе с президентом Дональдом Трампом может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства в сфере безопасности. В частности, по словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.

Ранее профессор кафедры политологии Калифорнийского технологического института Родерик Кивит предположил, что соглашение о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном может продлиться дольше двух недель. По его словам, и Вашингтон, и Тегеран будут соблюдать сложившиеся договоренности.

