Политолог спрогнозировал итог перемирия между США и Ираном Политолог Кивит: прекращение огня между Ираном и США может продлиться дольше

Соглашение о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном может продлиться дольше двух недель, заявил РИА Новости профессор кафедры политологии Калифорнийского технологического института Родерик Кивит. По его словам, и Вашингтон, и Тегеран будут соблюдать сложившиеся договоренности.

Да, я думаю, что режим прекращения огня будет соблюдаться в течение этого двухнедельного периода. А дальше — кто знает, но я подозреваю, что он может сохраниться, — сказал политолог.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал в своих соцсетях уничтожение Ирана, заявив, что страна погибнет, а целая цивилизация исчезнет навсегда. По словам главы Белого дома, после полной смены режима в стране к власти придут более умные и менее радикальные люди, и тогда возможно нечто «революционно-прекрасное».

Однако уже 8 апреля Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия между США и Ираном. По его словам, Вашингтон ведет с Тегераном переговоры о смягчении тарифных и санкционных ограничений и намерен плодотворно сотрудничать с Исламской Республикой.