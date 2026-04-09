09 апреля 2026 в 20:59

Политолог спрогнозировал итог перемирия между США и Ираном

Политолог Кивит: прекращение огня между Ираном и США может продлиться дольше

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соглашение о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном может продлиться дольше двух недель, заявил РИА Новости профессор кафедры политологии Калифорнийского технологического института Родерик Кивит. По его словам, и Вашингтон, и Тегеран будут соблюдать сложившиеся договоренности.

Да, я думаю, что режим прекращения огня будет соблюдаться в течение этого двухнедельного периода. А дальше — кто знает, но я подозреваю, что он может сохраниться, — сказал политолог.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал в своих соцсетях уничтожение Ирана, заявив, что страна погибнет, а целая цивилизация исчезнет навсегда. По словам главы Белого дома, после полной смены режима в стране к власти придут более умные и менее радикальные люди, и тогда возможно нечто «революционно-прекрасное».

Однако уже 8 апреля Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия между США и Ираном. По его словам, Вашингтон ведет с Тегераном переговоры о смягчении тарифных и санкционных ограничений и намерен плодотворно сотрудничать с Исламской Республикой.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

