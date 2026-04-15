Оператор FPV-дрона уничтожил 50 единиц техники ВСУ

Оператор FPV-дрона 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» с позывным Небо уничтожил около 50 единиц тяжелой военной техники противника. По его словам, основными целями подразделения был поиск артиллерии, самоходных установок и танков, передает РИА Новости.

Непосредственно нас отправляли на поиск артиллерии, САУшек, танков. Находили, уничтожали. Из тяжелой техники — в районе 50 с чем-то штук, — сообщил Небо.

Он уточнил, что среди пораженных целей были немецкая самоходная гаубица PzH 2000 и польская САУ Krab. Боец поделился, что подписал контракт еще до начала СВО. Небо захотел пойти по стопам отца, который также был военным.

С началом боевых действий он долгое время служил в пехоте, а позже освоил управление дроном Mavic, и затем перешел на FPV-дроны. Сейчас, как рассказал Небо, основные задачи он выполняет с использованием БПЛА «Князь Вандал Новгородский».

Ранее стало известно, какие регионы России подверглись опасности от атак украинской армии в ночь на 15 апреля. Серии мощных взрывов были зафиксированы не только в Запорожской и Белгородской областях, но и в Анапе.