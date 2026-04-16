Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 апреля: где сбои в России

Сегодня, 16 апреля, мобильный интернет не работает в Москве, Ростовской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 16 апреля

Десятки и сотни жалоб о сбоях мобильного интернета поступают от российских пользователей на мониторинговые ресурсы ежедневно. Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Проблемы с работой сетей коснулись всех популярных мобильных операторов. Совокупное число жалоб, по данным «Сбой.рф», составляет более 300 на момент публикации.

Жалобы поступают из Москвы, Ростовской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Московской, Иркутской областей, Приморского края, Челябинской области, Башкирии, Татарстана, Нижегородской, Саратовской областей, Пермского края, Самарской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Ярославской области, Тюмени, Ханты-Мансийского АО, Красноярского края, Тульской, Ульяновской областей, с Алтая, из Кузбасса, Вологодской, Архангельской, Омской, Рязанской областей, Ямало-Ненецкого АО, Магаданской, Тамбовской, Владимирской областей, Крыма, Псковской, Брянской областей, Дагестана, Республики Коми, Северной Осетии. Регионы располагаются приблизительно в порядке убывания по частоте упоминаний.

Почему не работает мобильный интернет 16 апреля

Сбои или отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Меры необходимы для противодействия беспилотникам, которые могут поддерживать сообщение с центром управления посредством базовых станций, объяснили специалисты.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, интернет отключают для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объяснил, что ограничения вводят специально обученные силовые структуры по сигналам безопасности. По его словам, меры принимаются не только в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, но и другими угрозами безопасности, которые могут поступать спецслужбам по специальным каналам.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Я на уровне губернатора Ленинградской области и даже руководителя оперативного штаба по указу президента регулировать интернет не могу. И кнопки, рычага, штурвала — открутить, больше дать интернета, меньше — у меня нет», — пояснил Дрозденко.

Когда мобильный интернет заработает в обычном режиме

По словам Пескова, ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Право вводить или снимать ограничения делегировано ФСБ по указу президента, заявил вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов. Решение об отмене ограничений, по его словам, будет приниматься исходя из обстановки в целом по стране, а не в отдельном регионе.

«Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. <...> Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно», — добавил Толстоносов.

Какие сайты работают без интернета

При отключении мобильного интернета остается возможность подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев в полном доступе работают сайты из белого списка.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и другие.

Остаются доступными звонки, СМС-сообщения и вызовы экстренных служб.

