«Прорыв» и «Ураган» застали врасплох ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 апреля

Российские военнослужащие проявили мужество при штурме укрепленных позиций ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве раскрыли детали боевых эпизодов с участием отдельных бойцов и экипажей техники. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 16 апреля?

Российский солдат ворвался в траншею и уничтожил личный состав ВСУ

Гвардии рядовой Юрий Хатенов действовал в составе передовой дозорной группы, выполнявшей задачу по захвату укрепленного рубежа противника. Он одним из первых проник в траншею и, используя автомат АК-74, уничтожил нескольких военнослужащих противника. Такие действия позволили дезорганизовать управление в подразделении ВСУ и существенно снизить уровень сопротивления, что в итоге обеспечило успешное взятие опорного пункта.

Также в Минобороны подчеркнули профессиональные действия гвардии старшины Болата Чыпсынака, который руководил экипажем танка Т-80БВ и обеспечивал огневую поддержку мотострелков.

Экипаж танка действовал с учетом разведданных, полученных от беспилотного комплекса «Орлан-10». Благодаря этому удалось занять выгодную позицию и эффективно поразить цели.

ВС РФ заняли новые позиции у Берестка под Константиновкой

Российские бойцы заняли новые позиции и рубежи севернее Берестка под Константиновкой Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Константиновского участка, то здесь как раз идут довольно-таки серьезные боестолкновения. По той информации, которая мне поступила, у нас есть успехи севернее населенного пункта Бересток, где нашими военнослужащими заняты новые рубежи и позиции», — сказал он.

«Ураган» разнес гаубицу ВСУ на Добропольском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожил буксируемую гаубицу М777 противника с расстояния более 30 км на Добропольском направлении, сообщили в Минобороны России.

«В результате воздушной разведки, проведенной расчетом беспилотных летательных аппаратов БПЛА „Орлан-10“, была выявлена вражеская позиция расчета 155-мм буксируемой гаубицы М777 американского производства. Получив координаты цели, расчет развернул „Ураган“ в боевое положение, навел установку и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами на дистанции более 30 км. Контроль поражения цели и корректировку огня осуществлял расчет БПЛА в режиме реального времени. Последующий мониторинг подтвердил уничтожение цели, а также ликвидацию артиллерийского расчета украинских бойцов», — говорится в сообщении.

«Прорыв» уничтожил опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Днепр» уничтожили опорные пункты с личным составом ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж танка Т-90М „Прорыв“ 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск „Днепр“ получил команду и выехал на боевое задание. Прибыв на место выполнения боевой задачи в указанный район танк открыл огонь прямой наводкой по противнику. Средства объективного контроля зафиксировали уничтожение опорного пункта ВСУ, в котором укрывалось большое количество личного состава ВСУ», — информировали в ведомстве.

