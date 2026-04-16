Устранили как свидетелей? Какие грязные тайны скрываются в деле Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края, могла стать жертвой браконьеров. Что об этом известно, какие еще тайны могут скрываться в деле об их исчезновении?

Жертвы браконьеров или золотодобытчиков?

Бывший спасатель, альпинист Юрий Раилко, участвовавший в поисках семьи Усольцевых, предположил, что они могли стать жертвами браконьеров. По его словам, если эта версия подтвердится, то их тела вряд ли найдут.

«Если криминал, то, может быть, попали под браконьеров, и их случайно ранили или убили, остальных добили как свидетелей. Браконьеры хорошо следы прячут, там даже следов не остается», — подчеркнул эксперт.

При этом депутат Законодательного собрания Красноярского края опытный походник Алексей Кулеш в беседе с aif.ru отверг версию, согласно которой семья Усольцевых стала жертвой нелегальных золотодобытчиков. По его словам, золото моют далеко от Кутурчина, где исчезли Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина.

«Не готов согласиться с такой версией по причине отсутствия в том месте, где пропали Усольцевы, необходимых элементов», — подчеркнул парламентарий.

Опасные маршруты и тайные тропы

В Кутурчинском Белогорье проложено множество скрытых троп и маршрутов, что значительно усложняет ориентирование на местности, сообщил ТАСС гид Алексей Исиченко. По его словам, именно такие особенности территории могли сыграть роль в исчезновении семьи Усольцевых.

«Я хожу в эти места уже 13 лет. Могу точно сказать, что эта местность все же отличается, например, от Красноярских Столбов. Во-первых, тем, что это место находится далеко от цивилизации, рядом нет города. Само Кутурчинское Белогорье очень большое. Там много тайных троп и еще неизведанных маршрутов. При этом рельеф там сложный, так что заблудиться на этих тропах очень легко», — рассказал Исиченко.

Можно ли еще отыскать следы Усольцевых?

Найти Усольцевых после зимнего периода будет достаточно сложно, заявили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям. По данным экспертов, следы могли полностью затеряться.

Весной обнаружить пропавшую 28 сентября семью практически невозможно. Тем не менее в организации подчеркивают, что надежда на спасение остается.

«В течение зимнего периода следы могут затеряться, и по весне придется искать другие варианты поисков. Наше дело — продолжать поиски», — рассказали в организации.

Двое взрослых и пятилетняя девочка отправились в турпоход в направлении горы Буратинка прошлой осенью и исчезли. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.

