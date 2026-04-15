День рождения, долги за ЖКУ, возвращение в Россию: как живет Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева встретила за рубежом очередной день рождения. Как она его проводит, что с ее квартирой в Москве, собирается ли она возвращаться в Россию?

Как встречает день рождения Алла Пугачева

15 апреля певице Алле Пугачевой исполнилось 77 лет. Источники в окружении рассказали СМИ, что Примадонна планировала отпраздновать день рождения на Кипре, в Лимасоле. Мероприятие будет проходить в закрытом формате, только для членов семьи.

По данным СМИ, для праздника агенты певицы полностью арендовали одно из местных заведений. Стоимость вечера там оценивается в 200–250 тыс. рублей на одного человека.

Это уже пятый день рождения, который Пугачева встречает за рубежом. Певица уехала в Израиль в марте 2022 года, после начала СВО.

49-летний муж певицы Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поздравил жену в блоге. Он опубликовал сильно отретушированную фотографию Пугачевой с поздравлением. В Сети отмечают, что фото было сделано в конце марта в Лимасоле, когда певицу заметили с тростью во время встречи с подругой Стеллой. В комментариях многие пользователи отметили, что фотография выглядит странно, поскольку Пугачева «как будто в костюме вдовы».

Неизвестно, успел ли Галкин с детьми вернуться на Кипр ко дню рождения супруги, поскольку на Пасху, 12 апреля, он уехал в Нью-Йорк.

Сколько долгов накопила Пугачева в Москве, продаст ли квартиру

Дом, в котором находится квартира Аллы Пугачевой, в Филипповском переулке

СМИ сообщили, что Пугачева накопила крупный коммунальный долг за свою роскошную квартиру рядом с Кремлем. Стоимость недвижимости площадью 300 кв. м с видом на храм Христа Спасителя оценивается более чем в 500 млн рублей. Кроме того, в том же элитном ЖК Пугачевой принадлежат два машино-места площадью более 27 кв. м.

На данный момент на квартире висит долг на сумму почти 100 тыс. рублей, в том числе 83 тыс. рублей за ЖКУ.

8 апреля СМИ сообщили, что квартира в ЖК «Филипповский» в районе Арбата выставлена на продажу за $5 млн (391,2 млн рублей). Риелтор Олег Самойлов заявил NEWS.ru, что квартиру продать будет трудно — «рынок плохой». Между тем глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что Пугачевой нельзя разрешить продавать свою недвижимость в России — деньги пойдут на поддержание антироссийской деятельности мужа-иноагента, уверен Бородин.

Может ли Алла Пугачева вернуться в Россию

На днях была названа предполагаемая дата возвращения Пугачевой в Россию: якобы певица собиралась вернуться на свой день рождения, 15 апреля. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов, который подчеркнул, что это «информация из первых уст».

Однако концертный директор артистки Елена Чупракова опровергла эти заявления. Пугачева в Россию на день рождения не приехала. Дворцов уверен, что этому есть объяснения.

«Алла Борисовна хотела, чтобы ее визит в Россию прошел в формате инкогнито. Она не хотела, чтобы о ее приезде знали», — пояснил медиаменеджер.

Между тем шансы на возвращение Примадонны в Россию остаются, уверен продюсер Леонид Дзюник. Он поздравил певицу с днем рождения и выразил сожаления, что она решила уехать. Пугачева все еще может вернуться и выступать.

«Никто Пугачевой не запрещает вернуться. Она может это сделать и жить в России. Что касается выступлений, я не думаю, что это будет какой-то грандиозный концерт, который был на ее 70-летие в Государственном Кремлевском дворце. Это, скорее всего, будет какая-то небольшая площадка для тех людей, которые ее помнят, любят, уважают, ценят. Большой концерт Пугачева вряд ли будет устраивать. Нет той силы, возможностей, объема, охвата, который у нее был. Те новые композиции, которые она записала в эмиграции, не несут той нагрузки, которая могла бы быть. Да и в 77 не очень просто выходить с палочкой на сцену», — отметил Дзюник.

