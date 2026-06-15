Названо число россиян, которые смогут впервые проголосовать в ЕДГ-2026 Памфилова: более 1,6 млн россиян смогут впервые проголосовать в ЕДГ-2026

Более 1,6 млн россиян смогут впервые проголосовать в Единый день голосования 20 сентября 2026 года, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на совещании с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности. По ее словам, которые передает РИА Новости, планируется открыть свыше 300 избирательных участков в более чем 150 странах.

В этом году у нас <...> больше чем 1 млн 600 тыс. молодых людей потенциально могут впервые прийти на избирательные участки, — отметила Памфилова.

Глава ЦИК уточнила, что в зависимости от ситуации в каждой стране будут корректироваться возможности голосования. По состоянию на 1 января этого года за пределами России находятся 1,8 млн россиян, имеющих право голосовать, добавила Памфилова.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах в Государственную думу, вероятно, будет длиться три дня. По словам Памфиловой, избирателям такой формат удобнее, и они сами об этом просили.