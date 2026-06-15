В Кремле заявили о глубоком взаимоуважении между Путиным и Си Цзиньпином

В Кремле заявили о глубоком взаимоуважении между Путиным и Си Цзиньпином Ушаков: между Путиным и Си Цзиньпином сложились товарищеские отношения

Между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином сложились по-настоящему товарищеские отношения, основанные на глубоком уважении и взаимном доверии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Российский лидер искренне желает председателю КНР дальнейших успехов, заявил РИА Новости помощник.

Между лидерами наших стран сложились по-настоящему товарищеские отношения. Они глубоко уважают друг друга, испытывают взаимное доверие, — подтвердил Ушаков.

Ранее Путин поздравил китайского лидера с днем рождения. Он отметил, что под его руководством Китайская Народная Республика добивается впечатляющих достижений в экономическом, социальном и научно-техническом развитии. По его словам, Си Цзиньпин по праву пользуется высоким авторитетом как среди соотечественников, так и за рубежом.

До этого Ушаков сообщил, что Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с 80-летним юбилеем. По его словам, телефонный звонок носил неформальный и дружеский характер.