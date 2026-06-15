«Газель» сгорела в Батайском проезде на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы воспламенилась «Газель», сообщает Telegram-канал «Агентство „Москва“». Грузовая машина сгорела в Батайском проезде утром, никто не пострадал.

Огонь полностью охватил водительскую кабину. К моменту прибытия спасателей пламя уже распространилось по передней части автомобиля. К настоящему времени машину потушили.

Ранее в Ярославском районе автомобиль BMW X5 съехал в кювет и опрокинулся, в результате водитель и пассажирка погибли. Двух других пассажиров — девятилетнюю девочку и 42-летнюю женщину — госпитализировали с травмами. Предварительно, водитель не справился с управлением.

До этого стало известно, что количество жертв дорожно-транспортного происшествия на третьем километре автодороги Кубинка — Наро-Фоминск под Одинцово увеличилось до трех человек. Прокуратура Московской области проинформировала, что два человека скончались на месте аварии до приезда медиков, еще один умер в машине скорой помощи.

Кроме того, сообщалось, что шесть из 19 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в подмосковном Одинцово находятся в тяжелом состоянии. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов объяснил, что им оказывается всесторонняя помощь.