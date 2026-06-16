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16 июня 2026 в 11:42

Один человек госпитализирован после аварии на юго-западе Москвы

Два человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В результате столкновения двух легковых автомобилей на пересечении Севастопольского и Нахимовского проспектов в Москве пострадали два человека, сообщил источник Агентству городских новостей «Москва». Один из пострадавших госпитализирован, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По предварительным данным, на пересечении Севастопольского и Нахимовского проспектов произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП два человека пострадали, один из них госпитализирован, — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что двое водителей погибли в лобовом ДТП в Астраханской области, а пассажир получил травмы. Инцидент произошел вечером 15 июня на 1357-м км автодороги Р-22 Астрахань-Волгоград вблизи поселка Рассвет. По предварительной информации, мужчина 1959 года рождения за рулем Nissan Almera при выезде на встречную полосу движения врезался в ВАЗ под управлением водителя 2003 года рождения.

В Шелехове Иркутской области пьяный водитель сбил двух человек на пешеходном переходе. Пострадавшими оказались 20-летний молодой человек и 15-летний подросток. Им оказали медицинскую помощь. Расследование находится под контролем прокуратуры.

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